Вміст заліза в продуктах — де його найбільше

Залізо — незамінний для організму мікроелемент.
Залізо нашому організму потрібне для перенесення кисню еритроцитами, для роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів.
Брак заліза в раціоні або наша нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію — нестачу гемоглобіну і наслідком спричиняють погане постачання кисню тканинам.
У яких продуктах шукати залізо
Залізо є в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі.
У продуктах харчування залізо присутнє в двох формах: гемовій і негемовій. Гемове залізо міститься у продуктах тваринного походження, негемове — у продуктах рослинного походження. Основна різниця цих двох форм заліза — у біодоступності. Гемове залізо всмоктується набагато краще — в середньому засвоюється 17-22%, а негемове — лише на 5-7%.
Які фрукти та овочі містять багато заліза
- Родзинки
- Інжир і фініки
- Броколі
- Капуста, зелень і шпинат
- Зелена квасоля
- Картопля
- Помідори (у вигляді пасти або соусу)
- Брюссельська капуста
- Нежирна яловичина
- Печінка
- Устриці
- Індичка
- Курка
Загальними ознаками залізодефіциту є:
- Ламкі нігті
- Випадіння волосся
- Сухість шкіри гомілок
- Сухість шкіри стоп
- Стоматит, виразки в ротовій порожнині
- Сухість у роті, виразки в куточках рота
- Синдром "неспокійних ніг"
- Тахікардія, серцебиття
- Блідість шкіри, швидка поява синців
- Синці під очима
- Мерзлявість, холодні кінцівки
- Слабкість, зниження продуктивності в спорті та навчанні
Раніше ми писали, які продукти понижують тиск. Більше про це читайте у новині.
Читайте також: