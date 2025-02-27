Вміст заліза в продуктах — де його найбільше

Залізо нашому організму потрібне для перенесення кисню еритроцитами, для роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів.

Брак заліза в раціоні або наша нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію — нестачу гемоглобіну і наслідком спричиняють погане постачання кисню тканинам.

У яких продуктах шукати залізо

Залізо є в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі.

У продуктах харчування залізо присутнє в двох формах: гемовій і негемовій. Гемове залізо міститься у продуктах тваринного походження, негемове — у продуктах рослинного походження. Основна різниця цих двох форм заліза — у біодоступності. Гемове залізо всмоктується набагато краще — в середньому засвоюється 17-22%, а негемове — лише на 5-7%.

Які фрукти та овочі містять багато заліза

Родзинки

Інжир і фініки

Броколі

Капуста, зелень і шпинат

Зелена квасоля

Картопля

Помідори (у вигляді пасти або соусу)

Брюссельська капуста

Нежирна яловичина

Печінка

Устриці

Індичка

Курка

Загальними ознаками залізодефіциту є:

Ламкі нігті

Випадіння волосся

Сухість шкіри гомілок

Сухість шкіри стоп

Стоматит, виразки в ротовій порожнині

Сухість у роті, виразки в куточках рота

Синдром "неспокійних ніг"

Тахікардія, серцебиття

Блідість шкіри, швидка поява синців

Синці під очима

Мерзлявість, холодні кінцівки

Слабкість, зниження продуктивності в спорті та навчанні

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