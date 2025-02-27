Категорія
Корисні статті
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вміст заліза в продуктах — де його найбільше

Вміст заліза в продуктах — де його найбільше

Залізо є незамінним мінералом / Фото: pixabay.com

Залізо — незамінний для організму мікроелемент.

Залізо нашому організму потрібне для перенесення кисню еритроцитами, для роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів.

Брак заліза в раціоні або наша нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію — нестачу гемоглобіну і наслідком спричиняють погане постачання кисню тканинам.

У яких продуктах шукати залізо

Залізо є в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі.

У продуктах харчування залізо присутнє в двох формах: гемовій і негемовій. Гемове залізо міститься у продуктах тваринного походження, негемове — у продуктах рослинного походження. Основна різниця цих двох форм заліза — у біодоступності. Гемове залізо всмоктується набагато краще — в середньому засвоюється 17-22%, а негемове — лише на 5-7%.

Які фрукти та овочі містять багато заліза

  • Родзинки
  • Інжир і фініки
  • Броколі
  • Капуста, зелень і шпинат
  • Зелена квасоля
  • Картопля
  • Помідори (у вигляді пасти або соусу)
  • Брюссельська капуста
  • Нежирна яловичина
  • Печінка
  • Устриці
  • Індичка
  • Курка

Загальними ознаками залізодефіциту є:

  • Ламкі нігті
  • Випадіння волосся
  • Сухість шкіри гомілок
  • Сухість шкіри стоп
  • Стоматит, виразки в ротовій порожнині
  • Сухість у роті, виразки в куточках рота
  • Синдром "неспокійних ніг"
  • Тахікардія, серцебиття
  • Блідість шкіри, швидка поява синців
  • Синці під очима
  • Мерзлявість, холодні кінцівки
  • Слабкість, зниження продуктивності в спорті та навчанні

Раніше ми писали, які продукти понижують тиск. Більше про це читайте у новині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація