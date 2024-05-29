Схуднення за допомогою води з лимоном: дієтологиня розкрила всю правду

Про користь вживання води з лимоном для здоров'я людини відомо багато. Проведені дослідження свідчать, що вона підтримує водний баланс організму на потрібному рівні. Вода з лимоном містить вітамін С, який допомагає імунному захисту організму. Хоч одна склянка води з лимоном не задовольнить повністю щоденної потреби, вона все одно збільшить кількість цього вітаміну в організмі. Цитрат, сіль лимонної кислоти, зв’язується з кальцієм і допомагає блокувати утворення каменів у нирках, таким чином зменшує ризик утворення каменів у нирках.

Вода з лимоном як засіб для схуднення, пропонується у багатьох дієтах. Як це звичайно буває, пропонується всього лише додати її до свого раціону, вживати щоденно, наприклад, натщесерце стакан води з лимоном, або випивати його ж за пів години до їди, й ви чарівним чином скинете багато кілограмів. Соцмережі рясніють пропозиціями споживати воду з лимоном як легку дієту для «спалювання жиру». Але таким порадам не вистачає думки кваліфікованих спеціалістів.

Чи допомагає вода з лимоном схуднути

Експерти кажуть, що ні.

"Лимонна вода зволожує і має природну кислотність — якості, які можуть змусити вас піти в туалет після її вживання. І якщо ви зважитеся до і після відвідування туалету, звичайно, ви можете виявити, що втратили вагу. Однак це не означає, що ви втратили її від чарівного пиття лимонної води вранці", - пояснює зареєстрований дієтолог і фахівець з діабету Керолайн Томасон.

«Як дієтолог я не зовсім впевнений, звідки походить цей міф, але не існує чарівної їжі чи напоїв, які могли б допомогти вам втратити жир», — наполягає Томасон. «На жаль, працюють нудні правила для схуднення: дієта та фізичні вправи є двома найважливішими факторами, які ви можете змінити, щоб схуднути».

Хоча є певні дослідження, які свідчать про те, що вживання води перед їдою може допомогти споживачам відчути ситість і, своєю чергою, їсти менше, експерти кажуть, що в додаванні лимона у воду немає нічого особливого, що змусило б скинути кілограми.

Як ефективно схуднути

Чарівної палички для схуднення не існує, тому для тих, хто хоче схуднути, Томасон рекомендує долучитись до рутинних справ та почати щоденно коригувати свій спосіб життя, а саме:

Займатися ходьбою, силовими, кардіо тренуваннями декілька разів на тиждень.

Споживати більше білка, фруктів і овочів, цілозернових продуктів, здорового жиру.

білка, фруктів і овочів, цілозернових продуктів, здорового жиру. Відстежувати кількість спожитої їжі, калорій , «щоб отримати краще уявлення про калорії, які ви вживаєте за день» та "побачити, де ви можете внести зміни для втрати ваги".

Кому не можна пити воду з лимоном

Вода з лимоном не лише не допомагає схуднути, а й має певні протипоказання. Кислота лимона, особливо натщесерце здатна подразнювати слизову оболонку шлунку.

Вода з лимоном, може викликати печію та посилити кислотний рефлюкс. Лимонна кислота, яка міститься в лимонах при регулярному споживанні може руйнувати зубну емаль, що може призвести до розвитку карієсу.

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