Володарі цих рис характеру менше страждають на розлади сну: вчені

Виявляється, люди з певними рисами характеру сплять краще. Це вдалося з'ясувати вченим.

Як з'ясували вчені з Оулуського університету, співчутливі люди рідше страждають через безсоння та інші порушення сну, та і взагалі сплять набагато краще.

Саме такими виявилися результати дослідження, які були опубліковані в журналі Brain and Behavior.

Для цієї наукової роботи вчені використали дані іншого дослідження Young Finns Study, яке розпочалося ще 1980 року. За цей час у цьому експерименті встигли взяти участь 3596 осіб, які народилися в період між 1962 та 1977 роками. Також науковці змогли проаналізувати інформацію про якість сну 1056 осіб.

Науковці помітили, що ті люди, які відрізняються такими рисами характеру як співчутливість, щирість, доброта, рідше, ніж інші страждають через проблеми з безсонням.

Проте, в ході дослідження також було визначено, що наявність депресії здатна погіршити сон і зробити його менш регулярним у будь-якої людини, незалежно від її рис характеру.

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