Волосся стане густішим і більш здоровим: обов’язково додайте до щоденного раціону один відомий сухофрукт

Ці сухофрукти містять велику кількість вітамінів С і В. Потурбуйтесь про здоров’я свого волосся вже влітку. З’їдайте всього 3-4 плоди на день — і в зимовий період пасма стануть значно густішими.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що їсти, щоб волосся було міцним і здоровим

Що їсти, щоб волосся було міцним і здоровим / © unsplash.com

Значно покращити стан свого волосся можна досить швидко за допомогою свого раціону. Наприклад, ви можете додати до нього фініки. Достатньо з’їдати 3-4 плоди на день, щоб отримати приголомшливі результати.

Чим корисні фініки для здоров’я волосся

Ці сухофрукти багаті на вітаміни С та В5, які допомагають зміцнити волосяні фолікули. Відтак, споживаючи їх щодня, можна без додаткових зусиль запобігти випадінню волосся, значно зміцнити пасма.

Також у фініках міститься велика кількість заліза. А це означає, що завдяки щоденному споживанню цих сухофруктів, кінчики волосся припинять сіктися, а самі пасма стануть гладенькими і блискучими.

Фініки додатково позитивно впливають на здоров’я шкіри голови, запобігаючи її лущенню. А для підсилення ефекту рекомендуємо не лише їсти ці сухофрукти, а ще й додатково готувати з них відвари чи ополіскувачі для голови.

