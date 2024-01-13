Вони небезпечні: негайно приберіть зі своєї кухні таке кухонне приладдя — хімікиня розповіла чому

На кожній кухні є стильне і недороге приладдя, яке постійно використовується під час приготування їжі. Проте експерти закликають з обережністю купувати такі аксесуари. Адже вони можуть негативно впливати на здоров'я. Перевірте, чи у вас вдома є такі.

Хімікиня Сільвія Панек розповіла про три види кухонного приладдя, які вона намагається уникати і рекомендує робити так іншим.

Насамперед, вона радить не купувати популярні сьогодні аксесуари, виготовлені з чорного нейлону (шумівки, лопатки, половники тощо). Хоча вони мають дуже стильний вигляд, однак, за словами фахівчині, є потенційно небезпечними для здоров'я.

Експертка стверджує, що в деяких країнах такі інструменти навіть заборонені, адже за їх використання відбувається міграція первинних ароматичних амінів до нашої їжі. Первинні ароматичні аміни — це аміни, в яких один атом водню заміщено. Деякі з них надзвичайно токсичні і їхнє використання може навіть спричинити смерть. Вдихання пар цих хімічних речовин та їхній контакт зі шкірою для людини небезпечні. Основними ознаками отруєння первинними ароматичними амінами є:

задишка;

посиніння губ, пальців, носа;

втрата свідомості;

прискорене серцебиття.

Крім того первинні ароматичні аміни негативно впливають на нервову систему людини, можуть викликати рак сечового міхура.

Також Сільвія застерігає від використання пластикових контейнерів. Особливо, якщо вони зазнають впливу високих температур. Це стосується навіть тих ємностей, які маркують як придатні для використання в мікрохвильовій печі.

Не варто купувати і використовувати, на думку фахівчині, кухонне приладдя, що контактує з їжею, представлене на сайтах на кшталт Aliexpress. Вона наголосила, якщо щось схвалене для продажу це ще не означає, що воно повністю безпечне.

Натомість хімікиня порадила використовувати сталеві та емальовані інструменти.

Не найкращим вибором буде і силікон. Хоча він, безумовно, безпечніший за чорний пластик.

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