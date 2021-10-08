ВООЗ схвалила застосування першої в світі вакцини проти малярії: що відомо про хворобу

ВООЗ схвалила застосування першої в світі вакцини проти малярії: що відомо про хворобу

На розробку першої в світі вакцини проти малярії пішло більше 30 років.

Фахівці організації назвали схвалення «історичним моментом» - розробка препарату тривала понад 30 років, зазначено на сайті ВООЗ.

Вакцина запобігає зараженню в 39% випадків, і в 29% - зменшує ризик важкого перебігу хвороби. Однак в поєднанні з протималярійними препаратами її ефективність підвищується до 70%, з'ясували вчені з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

Що ще відомо про вакцину

Остання фаза випробувань вакцини тривала з 2019 року - в ній взяли участь понад 800 тис. дітей з Гани, Кенії і Малаві.

Що відомо про хворобу

Малярія - це трансмісивне інфекційне захворювання, що передається людині при укусі комара роду Anopheles і супроводжуються ознобами, гепатоспленомегалією (збільшенням розмірів печінки та селезінки), лихоманкою, анемією. Малярія має хронічний рецидивуючий перебіг. Це одна з основних причин смерті дітей до п'яти років в Африці.

За підрахунками ВООЗ, в 2019 році хвороба забрала життя 386 тисяч жителів континенту, в той час як за 18 місяців пандемії від коронавируса там померли 212 тис. людей.

Причини виникнення хвороби

Збудники малярії - це найпростіші роду Plasmodium. Для людини патогенні чотири види плазмодій:

Plasmodium vivax,

Plasmodium malariae,

Plasmodium ovale,

Plasmodium falciparum.

Встановлено, що захворювання у людини в Південно-Східній Азії може викликати також Plasmodium knowlesi. Людина заражається в момент впорскування (інокуляції) самкою комара Anopheles при кровососанні спорозоїтів малярійного плазмодія в кров, лімфатичну систему.

Симптоми малярії

Від зараження до початку захворювання минає від 8 до 25 діб. За триденної малярії (P. falciparum) інкубаційний період може досягати 8-14 місяців. Симптоми малярії: біль в суглобах (артралгія), лихоманка, мороз, блювота, анемія і виділення гемоглобіну в сечі (гемоглобінурія). Також спостерігається збільшення розмірів селезінки (спленомегалія), сильний головний біль. Найбільш важко, як правило, перебігає тропічна малярія.

Лихоманка припадає на момент виходу паразитів із зруйнованих еритроцитів. Інтервал між нападами лихоманки залежать від біологічного циклу паразита. Характерний гострий початок, температура тіла може сягати 40-41,7 ° С, через кілька годин падає до 35-36 ° С. Анемія виникає внаслідок масивного руйнування еритроцитів. Підняття температури тіла обумовлює порушення кровообігу (артеріальна гіпотензія, брадикардія). Наступні спазм судин, закупорка капілярів зруйнованими еритроцитами, підвищення в'язкості крові призводять до ішемії тканин і органів.

Коли ставлять діагноз малярія

Малярію діагностують на підставі виявлення паразитів в мазках крові. Існує два типи таких мазків - товстий і тонкий.

В аналізі крові визначають анемію, тромбоцитопенію, лейкопенію, збільшення концентрації печінкових трансаміназ (АЛТ, ACT), збільшення прямої і непрямої фракцій білірубіну, зниження кількості альбуміну.

Застосовують швидкі діагностичні тести з використанням імунохімічних наборів, які дають результат через 10-15 хвилин і не вимагають наявності мікроскопа. Також застосовується серологічна діагностика (полімеразна ланцюгова реакція).

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Види захворювання

Тропічна малярія (Plasmodium falciparum). Чотириденна малярія (Plasmodium malariae) - напади лихоманки відбуваються з інтервалом 72 години. Триденна малярія (Plasmodium vivax) - напади лихоманки відбуваються кожні 40-48 годин. Овалі-малярія (Plasmodium ovale).

За підозри на малярію необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

Лікування малярії

Хворого госпіталізують до інфекційного відділення. Малярію лікують хініном. Ефективні для лікування малярії комбіновані з артемезініном лікарські засоби.

За малярії, викликаної Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, чутливими до хлорохіну, застосовують хлорохина фосфат перорально.

За неускладненого перебігу малярії, викликаної Plasmodium falciparum, які стійкі до хлорохіну, застосовують поєднання хініну сульфату і кліндаміцин або тетрациклін.

За ускладненого перебігу малярії (неврологічні порушення, паразитемия> 5%) або неможливості перорального прийому препарату призначають внутрішньовенно хініну дигідрохлорид.

За малярії, викликаної Plasmodium ovale і Plasmodium vivax під час або після лікування застосовують примахина фосфат.

Ускладнення у разі малярії

За інвазії Plasmodium falciparum можливі гостра ниркова недостатність, ураження мозку, гострий гастроентерит, масивний гемоліз, набряк легенів, розрив селезінки.

Інвазія Plasmodium malariae: у пацієнтів з хронічною інфекцією може виникнути нефротичнийсиндром.

Інші ускладнення: судоми, анурія, психотичні розлади, гиперпирексия.

Найбільш грізним ускладненням є малярійна кома, яка поєднується зазвичай з гострою нирковою недостатністю; рідше зустрічаються малярійний алгід, дихальна недостатність, гемоглобінурійная лихоманка.

Прогноз у разі своєчасної діагностики та адекватного лікування сприятливий.

Профілактика

Індивідуальна хіміопрофілактика проводиться для попередження малярії у здорової людини, що перебуває в ендемічних районах.

Для профілактики малярії (крім Plasmodium falciparum) застосовують хлорохина фосфат.

Приймання препарату починають за два тижні до прибуття в ендемічну місцевість і продовжують 4-6 тижні після виїзду.

Для попередження малярії, викликаної Plasmodium falciparum, стійкими до хлорохіну, використовують мефлохин.

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