Вплив COVID на смакові рецептори може бути гіршим, ніж вважали раніше – нове дослідження

Вплив COVID на смакові рецептори може бути гіршим, ніж вважали раніше – нове дослідження

Дослідники виявили, що поширений симптом насправді може бути результатом пошкодження ваших смакових рецепторів.

Серед низки симптомів COVID-19 називають втрату смаку на деякий час. Експерти пов'язували це із впливом вірусу на нюх (як відомо, запах впливає на смак). Однак нове дослідження, опубліковане JAMA Otolaryngology, показало, що COVID дійсно може завдати прямої шкоди смаковим рецепторам.

Дослідники італійського університету Трієста працювали зі 105 людьми, які повідомили про «порушення їхньої здатності відчувати солодке, кисле, солоне або гірке через понад три місяці після зараження SARS-CoV-2», — повідомляє Medical News Today. Після проведення тестів, які були зосереджені як на запаху, так і на смаку, у 42% учасників виявили «гіпогевзію — втрату основних смаків».

Останні теорії припускають, що COVID може безпосередньо впливати на наші смакові рецептори, використовуючи механізм, який раніше вважався шляхом до пошкодження легень при хворобі».

«Обидва запропоновані механізми можуть викликати зміни у смаку, які варіюються від повної відсутності здатності розрізняти смаки до втрати відчуття смаку, що може призвести до сприйняття поганих чи неправильних смаків», – каже доктор медичних наук Томас Гут.

Досі його вважали симптомом, який проходить сам по собі протягом декількох місяців після зараження, однак кількість пацієнтів, які страждають від аномальних смакових відчуттів через кількох місяців після зараження, все ще зростає.