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Вплив кави на шкіру: прискорює старіння чи захищає від раку

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Вплив кави на шкіру: прискорює старіння чи захищає від раку

Вплив кави на шкіру

Як насправді впливає кофеїн на стан шкіри

Вплив кави та кофеїну на організм людини, зокрема, на стан шкіри, як свідчать дослідження різноманітний. Кава - це такий напій, який може бути корисним для здоров'я, а може прискорити старіння шкіри, провести до появи прищів інше. Справа в дозі кофеїну. Спробуємо розібратися. 

Негативний вплив кави на стан шкіри

  • Як свідчать дослідження кофеїн у каві зменшує синтез колагену в шкірі, тим самим прискорюючи процес її старіння.
  • Через сечогінні властивості кава виводить  організму воду, а разом з нею і натрій. Втрата рідини також провокує раннє старіння шкіри. 
  • Вживання кави  знижує рівень дегідроепіандростерону, який ще називають "антивіковим гормоном". Він відповідає за належне функціонування нервової, серцево-судинної та імунної систем.
  • Кава також може провокувати появу прищів, особливо якщо додавати молоко та цукор. Внаслідок цього підвищується рівень гормону стресу кортизолу, що змушує  шкіру виробляти більше шкірного сала. В результаті на шкіри виникає запалення. Крім того, якщо казати про  вплив на організм в цілому - кортизол може викликати безсоння.

Користь кофеїну для шкіри

Кава містить антиоксиданти, такі як хлорогенова кислота, які можуть допомогти захистити шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів і запобігти передчасному старінню. І не лише шкіри.

Як показало дослідження кава є джерелом антиоксидантів номер один у раціоні американців. Це не означає, що в ній міститься більше антиоксидантів, ніж у ягодах, фруктах та овочах – просто жителі США споживають більше кави, ніж корисної їжі. Відомо, що антиоксиданти борються з вільними радикалами, а вільні радикали викликають старіння. 

Вживання в помірних кількостях кава може сприяти поліпшенню циркуляції крові та надати шкірі здоровішого вигляду.

Кава впливає  не лише на вигляд шкіри, а й на те, що відбувається під її поверхнею. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Національного інституту раку, вживання допустимої кількості кави пов'язане зі зниженням частоти розвитку ракової меланоми. У дослідженні, яке проводилося протягом  десяти з половиною років, вчені проаналізували харчові звички майже 450 000 осіб,  виявили, що у тих,  хто вживав більше ніж чотири чашки кави на день, ризик розвитку злоякісної меланоми на 20% нижчий, ніж у тих, хто не вживає каву зовсім. 

Отже, аби кава не пришвидшувала процес старіння шкіри та не викликала інші негативні наслідки для організму, слід пити її у помірній кількості.

Як зазначають експерти  -- оптимально випивати 2 чашки кави на день. Вживання понад 300 мг кофеїну на день призводить до зворотного ефекту.

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Дата публікації
Перегляди
1242
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