Вплив кави на шкіру: прискорює старіння чи захищає від раку

Вплив кави та кофеїну на організм людини, зокрема, на стан шкіри, як свідчать дослідження різноманітний. Кава - це такий напій, який може бути корисним для здоров'я, а може прискорити старіння шкіри, провести до появи прищів інше. Справа в дозі кофеїну. Спробуємо розібратися.

Негативний вплив кави на стан шкіри

Як свідчать дослідження кофеїн у каві зменшує синтез колагену в шкірі, тим самим прискорюючи процес її старіння.

Через сечогінні властивості кава виводить організму воду, а разом з нею і натрій. Втрата рідини також провокує раннє старіння шкіри.

Вживання кави знижує рівень дегідроепіандростерону, який ще називають "антивіковим гормоном". Він відповідає за належне функціонування нервової, серцево-судинної та імунної систем.

Кава також може провокувати появу прищів, особливо якщо додавати молоко та цукор. Внаслідок цього підвищується рівень гормону стресу кортизолу, що змушує шкіру виробляти більше шкірного сала. В результаті на шкіри виникає запалення. Крім того, якщо казати про вплив на організм в цілому - кортизол може викликати безсоння.

Користь кофеїну для шкіри

Кава містить антиоксиданти, такі як хлорогенова кислота, які можуть допомогти захистити шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів і запобігти передчасному старінню. І не лише шкіри.

Як показало дослідження кава є джерелом антиоксидантів номер один у раціоні американців. Це не означає, що в ній міститься більше антиоксидантів, ніж у ягодах, фруктах та овочах – просто жителі США споживають більше кави, ніж корисної їжі. Відомо, що антиоксиданти борються з вільними радикалами, а вільні радикали викликають старіння.

Вживання в помірних кількостях кава може сприяти поліпшенню циркуляції крові та надати шкірі здоровішого вигляду.

Кава впливає не лише на вигляд шкіри, а й на те, що відбувається під її поверхнею. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Національного інституту раку, вживання допустимої кількості кави пов'язане зі зниженням частоти розвитку ракової меланоми. У дослідженні, яке проводилося протягом десяти з половиною років, вчені проаналізували харчові звички майже 450 000 осіб, виявили, що у тих, хто вживав більше ніж чотири чашки кави на день, ризик розвитку злоякісної меланоми на 20% нижчий, ніж у тих, хто не вживає каву зовсім.

Отже, аби кава не пришвидшувала процес старіння шкіри та не викликала інші негативні наслідки для організму, слід пити її у помірній кількості.

Як зазначають експерти -- оптимально випивати 2 чашки кави на день. Вживання понад 300 мг кофеїну на день призводить до зворотного ефекту.

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