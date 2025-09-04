Вплив джакузі на організм: лікар розповів про приховані небезпеки

Експерт пояснив, чому джакузі може нашкодити вашому здоров’ю / © correiodeuberlandia.com.br

Реклама

Хоча спальня — найпоширеніше місце для інтимної близькості, деякі пари прагнуть урізноманітнити своє життя і шукають нові локації: від душу чи пляжу до автомобіля чи природи. Однак є ще одне місце, яке часто здається привабливим, особливо у відпустці, — джакузі. Такий вибір може негативно вплинути на здоров’я, зокрема й на чоловічу фертильність.

Про це йдеться на unilad із посиланням на Platinum Spas.

Чому джакузі небезпечне

Приватний лікар та медичний директор клініки, що спеціалізується на сексуальному здоров’ї, Рашид Бані, радить утриматися від інтиму у гідромасажній ванні.

Реклама

«Хоча це може звучати захопливо, близькість у джакузі має ризики для здоров’я, які часто ігнорують», — пояснив він в інтерв’ю Platinum Spas.

За словами лікаря:

хімічні речовини, як-от хлор і бром, можуть подразнювати статеві органи;

презервативи у воді стають менш надійними — вони легше зісковзують або рвуться;

жінки після такого досвіду часто стикаються з почервонінням і свербежем.

Чи можна підхопити ІПСШ у джакузі?

Водночас є й хороша новина. Заразитися інфекціями, що передаються статевим шляхом, перебуваючи у джакузі, неможливо.

«ІПСШ не виживають довго поза тілом, особливо у правильно хлорованій воді», — запевнив доктор Бані.

Реклама

Якщо ванна очищена та ретельно оброблена, ризик інфекції практично відсутній.

Вплив на фертильність

Для чоловіків джакузі може мати короткострокові наслідки.

«Висока температура шкодить сперматозоїдам. Їхня функція може тимчасово знижуватися при нагріванні понад 32-35°C. А оскільки вода в джакузі зазвичай має 37-40°C, надто часті або тривалі купання можуть вплинути на кількість і рухливість сперматозоїдів. Але це зворотний процес після відпочинку від високих температур», — пояснив Бані.

Для жінок ризик менший, але перегрівання також небажане, особливо на ранніх термінах вагітності.

Реклама

«Головне — обмежувати час перебування, уникати надто гарячої води та пити достатньо рідини. Якщо ви плануєте вагітність, краще дотримуватися цих правил для безпеки», — радить лікар.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що сонячні дні і пляжний відпочинок — це справжні виклики для людської шкіри. Тож медики перелічили 12 розповсюджених проблем зі шкірою у спеку і розповіли, як їх уникнути.