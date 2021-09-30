Все про вакцини і обов’язкове щеплення від МОЗ

Все про вакцини і обов’язкове щеплення від МОЗ

МОЗ затвердило наказ про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для освітян (ясла, садочки, школи, профтехучилища, вузи), працівників центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях, а також працівників місцевих державних адміністрацій.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомили про обов’язкову вакцинацію в Україні, а МОЗ підготував роз'яснення щодо вакцин.

Вакцинування освітян, за словами чиновників і згідно наказу, після виявлення їх бажання, буде організовано за допомогою виїздних бригад.

Умови для вакцинації

За словами глав відомств, примусової вакцинації не буде, але буде обов’язкова.

"МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, для яких є певна обов’язковість проведення певних щеплень проти інфекційних хвороб. В даному випадку ми говоримо про вакцинацію проти ковіду. І визначаємо перелік професій. За результатами урядового рішення ми говоримо, що зупинилися на освітянах всіх рівнів, на працівниках міністерств та інших ЦОВВ всіх рівнів і територіальних підрозділів, і місцевих адміністраціях — обласних, міських, районних. Це мінімум", — повідомив Ляшко.

Він зазначив, що роботодавець повинен буде відсторонити від роботи людей, які не вакциновані і не відповідають вимогам без збереження зарплатні. Перевіряти результати щеплення будуть відповідні служби. Якщо роботодавець не відсторонить від роботи невакциновану людину, то він нестиме за це відповідальність.

"Перелік вже визначений. Дискусії щодо деяких юридичних питань ще тривають", — сказав міністр охорони здоров’я.

Як працюють вакцини (Інфографіка)

Тож аби невакциновані освітяни та службовці інших відомств не хвилювалися, МОЗ вкотре пояснило, якими вакцинами від COVID-19 щеплюють в Україні і як ці препарати працюють.

Як працюють вакцини від коронавірусу - МОЗ

Які вакцини від коронавірусу доступні в Україні

векторна (рекомбінантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio)

Інактивована (вакцина з неактивним вірусом) - CoronaVac/Sinovac Biotech

мРНК-вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Вакцина Oxford / AstraZeneca, виробництва Індії під назвою Covishield, а також вакцина шведсько-британської розробки, виготовлена на основі південнокорейського розробника SKBio працюють наступним чином...

Які вакцини від коронавірусу доступні в Україні

Усі вакцини, схвалені ВООЗ для екстреного застосування, захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19.

Вакцина CoronaVac від Sinovac ефективна на 50-60%.

Як вона діє?

В інфографіці детально розказали, як працюють вакцини від COVID-19

Вакцина Pfizer, яка захищає від коронавірусу на 94% (двома дозами), і на 50% (однієї дозою), вводиться внутрішньом'язово, серією з двох доз, з інтервалом 3-4 тижні. А як вона працює - дивіться в інфографіці.

мРНК-вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Міністр охорони здоров’я пояснив, що ті, хто не зробить щеплення на час карантину будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати, але зі збереженням місця роботи.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання