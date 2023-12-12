Всього лише один продукт і ви будете мати молодший вигляд: але тут важлива регулярність

Лікарі стверджують, що часник "пахне" здоров'ям. І справді цьому продукту приписують чимало корисних властивостей. Наприклад, кажуть, що він допомагає омолодіти організм.

Здавна люди використовували часник для профілактики та боротьби з різноманітними хворобами. Але навіть у сучасному світі вчені довели, що цей продукт дійсно корисний. Розбираємося, що відбувається з організмом, якщо їсти часник щодня?

Зможете забути про простудні захворювання

В часнику міститься особлива речовина аліцин (саме через неї продукт відрізняється таким специфічним запахом), яка має противірусні властивості, що були підтверджені багатьма дослідженнями. Тому всього лише один зубчик часнику на день допоможе укріпити імунітет, стимулювати синтез Т-лімфоцитів, які потрібні для знищення чужорідних тіл, зокрема вірусів.

Також існують спеціальні добавки зі вмістом ферментованого часнику. Зазвичай в одній пігулці міститься близько 1,2 мг аліцину. Важливо знати, що аліцин виділяється у великих кількостях, коли ви подрібнюєте часник. Тому фахівці радять спочатку розчавити зубчик, а вже потім його нарізати.

Покращення стану порожнини рота

Точніше, значно знизиться ризик виникнення запалення ясен. Також часник допомагає зменшити вже наявні проблеми. Як же працює цей продукт? Він містить фітонциди, які відрізняються сильною антибактеріальною дією. Фітонциди успішно борються з патогенними мікроорганізмами, які найчастіше стають причиною періодонтитів.

У вас зменшаться прояви алергії

Що буде, якщо тиждень їсти часник: зменшаться прояви алергії / Фото: Pexels

Ще одна речовина, яка міститься в часнику, етилацетат. Вона здатна знижувати виділення білків гістамінів, які утворюються у відповідь на проникнення до організму алергену.

Така особливість часнику буде корисною тим, хто стикається з сезонною алергією. Можна їсти продукт для профілактики або вживати всього лише один зубчик, якщо алергія вже почалася. Він допоможе значно знизити її інтенсивність.

Ви забудете, що таке молочниця

Користь часнику для жінок була доказана багатьма дослідженнями. Якщо регулярно вживати часник, то ви зможете тримати чисельність умовно-патогенної флори під контролем. Все це завдяки летючим фітонцидам, які виділяються, коли ви подрібнюєте часник. Вони є згубними для більшості дріжджових грибків.

А ще ці фітонциди гальмують розмноження бактерій. Якщо ви зіткнулися з факторами, що можуть спровокувати кандидоз, обов'язково включіть в свій раціон часник.

Ви будете мати молодший вигляд

Це, напевно, одна з найкорисніших властивостей цього продукту. І проявляється вона завдяки аліцину, який ткож є природним антиоксидантом. Однією з найпоширеніших причин старіння є вплив вільних радикалів кисню на клітини нашого тіла. Якщо додати достатню кількість антиоксидантів, можна підтримувати гладкість і пружність шкіри довше.

Покращення роботи печінки

У процесі детоксикації цей орган відіграє дуже важливу роль. В печінці відбувається знешкодження різних шкідливих речовин, зокрема, ксенобіотиків, що є важкими металами, продуктами обміну власного організму. Часник же містить речовини, які допомагають збільшити утворення ферментів печінки, які беруть участь у детоксикації.

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