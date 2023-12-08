Всього лише одна страва в раціоні – і мінус 59 кг на вагах: досвід блогерки

Якщо корисні звички, сувора дієта та старанна робота у спортзалі не приносять бажаного результату, спробуйте додати до свого раціону одну просту страву.

Нутриціологи, фітнес-тренери і просто пересічні дівчата не припиняють ділитися корисними порадами, як швидко скинути зайву вагу в домашніх умовах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що робити, якщо картопляне пюре потемніло після варіння.

Одна блогерка на ім'я Мередіт розповіла у своєму ТікТок про диво-страву, яка вона їла щодня протягом усього лише двох тижнів і змогла скинути вагу від 117 до 58 кг!

Дівчина каже, що такий сніданок, обід і вечеря є доволі економними та простими у приготуванні. Хоча, можливо, смак страви сподобається не всім. Отже, що ж допомогло дівчині отримати такі шалені результати? Половина банки чорної квасолі з 200 г яловичого фаршу та перцем чилі.

Як приготувати чорну квасолю з яловичим фаршем

Чорна квасоля з яловичим фаршем і перцем чилі / Фото: Pexels

Якщо ви хочете приготувати таку страву у себе вдома, ось рецепт. Але будьте обережними, адже страва виходить досить гострою. Свіжий перець чилі ви можете замінити на мелений каєнський або чилі в порошку. А чорну квасолю взяти суху. Тоді її потрібно заздалегідь замочити на 5-6 годин. На рецепт треба 1-1,5 столової ложки сухої квасолі.

Інгредієнти:

фарш яловичий 500 г;

квасоля чорна 1-1,5 ст. л. (сухої) або пів банки (готової);

цибуля ріпчаста 300 г;

томати у власному соку 2 шт.;

перець чилі 5 шт.;

перець чорний горошком 2 шт.;

сіль, часник за смаком.

Якщо ви використовуєте суху квасолю, то після замочування її потрібно варити протягом години.

Після цього у глибокій сковороді обсмажте цибулю, часник і нарізаний перець чилі (до прозорості цибулі). Додайте фарш та обсмажте до готовності, грудочки розбиваючи лопаткою. Додайте томати, сіль, перець горошком, тушкуйте протягом 15 хвилин. Додайте квасолю, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте ще 10 хвилин на повільному вогні.

Чи справді метод дієвий

Численні підписниці Мередіт одразу ж почали перевіряти цю диво-страву. Деякі повідомили в коментарях, що вона дійсно працює. Інші ж заперечують, що тактика схуднення за допомогою однієї лише страви має свої негативні наслідки. Так, за статистикою, одноманітне харчування для схуднення призводить до того, що людина починає більше вживати калорійних страв і набирає вагу швидше, ніж скинула її.

Звичайно, тут усе індивідуально, тому потрібно шукати ідеальну для себе тактику, щоб отримати результат і втримати його протягом довгого періоду часу. Але спробувати страву Мередіт також не завадить.

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