Всього 2 тижні без цукру: лікар розповів, як це вплине на шкіру

Відмова від цукру лише на два тижні покращить стан шкіри обличчя

Реклама

Відомий гастроентеролог, доктор Саурабх Сеті поділився у TikTok вражальними змінами, які відбуваються з тілом уже через два тижні після відмови від цукру.

Про це пише Daily Mail.

«Ваше обличчя, ймовірно, стане менш округлим і набуде більш природної форми. Також зменшиться будь-яка набряклість чи затримка рідини навколо очей. Крім того, ви помітите зменшення жиру на животі, оскільки почне знижуватися рівень жиру в печінці», — стверджує доктор Сеті у своєму відео, яке вже набрало понад 10 тисяч переглядів.

Реклама

Лікар пояснив, що виключення цукру сприяє відновленню здорового мікробіому кишківника — трильйонів мікроорганізмів, які живуть у травному тракті та відіграють ключову роль у розщепленні їжі та засвоєнні поживних речовин.

«І нарешті, якщо у вас є акне або червоні плями, стан вашої шкіри повинен покращитися, і вона матиме вигляд чистішої», — додав він.

Поради доктора Сеті перегукуються з результатами останніх досліджень. Так, дослідження 2019 року, проведене серед понад 8000 студентів у Китаї, виявило, що солодкі газовані напої «значно» підвищують ризик появи акне. Інші дослідження пов’язують надмірне споживання цукру з накопиченням жиру в печінці та запаленням.

Дієтологи вже давно наголошують на тому, що відмова від цукру, який може викликати залежність, подібну до наркотичної, може покращити здоров’я, фізичну форму та навіть працездатність.

Реклама

Докторка Саманта Куган, викладачка Університету Невади, раніше описувала наслідки відмови від солодкого. За її словами, симптоми відміни, як-от головний біль, біль у животі та зміни випорожнень, можуть тривати кілька днів або навіть тижнів. Однак після того, як організм адаптується, люди часто зазначають покращення когнітивних функцій, зменшення кількості лікарняних днів і збільшення енергії для занять спортом.

За словами докторки Куган, також покращується стан волосся, шкіри й нігтів, сон стає спокійнішим, а втрата ваги є «неминучою» після виключення висококалорійних перекушувань. Відмова від цукру також знижує ризик розвитку серйозних захворювань, оскільки його надмірне споживання широко пов’язане з діабетом 2 типу, серцево-судинними захворюваннями і раком.

«Для деяких людей цукор є речовиною, яка викликає залежність, тому до цього дійсно необхідно підходити так само, як до детоксикації від наркотиків чи алкоголю», — зазначила вона в одній зі своїх статей.

Експерти попереджають, що більшість людей надмірно споживають так звані «вільні цукри», які містяться в солодощах, шоколаді, газованих напоях і багатьох оброблених продуктах. І навіть деякі природні цукри, як-от ті, що містяться у меді, соках і смузі, також вважаються «вільними». Водночас цукор, який природним чином міститься в молоці, фруктах та овочах, не вважається «вільним» цукром.

Реклама

Щоб зменшити споживання, NHS рекомендує прості заміни, наприклад, вживати воду замість газованих або солодких концентрованих напоїв. Тим, хто додає цукор до гарячих напоїв, медики радять поступово зменшувати його кількість або перейти на підсолоджувачі.

Нагадаємо, фініки роблять волосся густішим і здоровим. Ці сухофрукти містять велику кількість вітамінів С і В. Якщо з’їдати всього 3–4 плоди на день, до зими локони стануть значно густішими.