Втрата пам’яті: вчені з’ясували першопричину

Коли втрата пам’яті може свідчити про проблему?
Ви все частіше не можете згадати, куди поклали ключі?.. Це не означає, що у вас починається деменція, але замислитися над цим варто.
Причина втрати пам'яті
Першопричина втрати пам'яті - вік. Деяка забудькуватість є нормальним явищем і не вказує на серйозну проблему.
Зазвичай це ознака легкої забудькуватості, а не серйозні проблеми з пам’яттю, як-от хвороба Альцгеймера.
Читайте далі, щоби дізнатися, коли втрата пам’яті може свідчити про проблему.
Інші причини втрати пам'яті
Втрата пам'яті може мати багато причин, у тому числі:
- поганий сон,
- депресія,
- погана реакція на ліки,
- вживання занадто великої кількості алкоголю,
- травма голови,
- недотримання здорової дієти, що призводить до дефіциту В12,
- стан, який називається легким когнітивним порушенням
У багатьох із цих станів лікар може призначити терапію, усунувши втрату пам’яті.
Коли втрата пам’яті стає свідченням серйозної проблеми
Втрата пам’яті не завжди є симптомом деменції, але може бути. Деменція – це серйозне прогресуюче захворювання мозку, яке може вплинути на когнітивні процеси, судження та здатність людини жити незалежним життям.
Симптоми деменції включають:
- зміни пам'яті, які заважають повсякденному житті,
- проблеми з запам’ятовуванням нещодавно вивченої інформації або останніх подій,
- труднощі в спілкуванні, наприклад, проблеми з підбором потрібних слів,
- заблукання в знайомих місцях,
- виникли проблеми з дотриманням рецептів або вказівок,
- заплутатися в часі, людях і місцях
Коли звертатися до лікаря
Якщо ви помічаєте ознаки, пов’язані з деменцією, і вони стають все яскравішими, важливо звернутися до лікаря, щоб він міг виключити інші причини ваших симптомів і визначити, чи це деменція чи інша когнітивна проблема. Можливо, вам доведеться звернутися до невролога або нейропсихолога.
Завдяки ранній діагностиці та лікуванню можна уповільнити прогресування деменції та підтримувати розумову функцію.