Втрата пам’яті: вчені з’ясували першопричину

Коли втрата пам’яті може свідчити про проблему?

Ви все частіше не можете згадати, куди поклали ключі?.. Це не означає, що у вас починається деменція, але замислитися над цим варто.

Причина втрати пам'яті

Першопричина втрати пам'яті - вік. Деяка забудькуватість є нормальним явищем і не вказує на серйозну проблему.

Зазвичай це ознака легкої забудькуватості, а не серйозні проблеми з пам’яттю, як-от хвороба Альцгеймера.

Читайте далі, щоби дізнатися, коли втрата пам’яті може свідчити про проблему.

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Інші причини втрати пам'яті

Втрата пам'яті може мати багато причин, у тому числі:

поганий сон,

депресія,

погана реакція на ліки,

вживання занадто великої кількості алкоголю,

травма голови,

недотримання здорової дієти, що призводить до дефіциту В12,

стан, який називається легким когнітивним порушенням

У багатьох із цих станів лікар може призначити терапію, усунувши втрату пам’яті.

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Коли втрата пам’яті стає свідченням серйозної проблеми

Втрата пам’яті не завжди є симптомом деменції, але може бути. Деменція – це серйозне прогресуюче захворювання мозку, яке може вплинути на когнітивні процеси, судження та здатність людини жити незалежним життям.

Симптоми деменції включають:

зміни пам'яті, які заважають повсякденному житті,

проблеми з запам’ятовуванням нещодавно вивченої інформації або останніх подій,

труднощі в спілкуванні, наприклад, проблеми з підбором потрібних слів,

заблукання в знайомих місцях,

виникли проблеми з дотриманням рецептів або вказівок,

заплутатися в часі, людях і місцях

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви помічаєте ознаки, пов’язані з деменцією, і вони стають все яскравішими, важливо звернутися до лікаря, щоб він міг виключити інші причини ваших симптомів і визначити, чи це деменція чи інша когнітивна проблема. Можливо, вам доведеться звернутися до невролога або нейропсихолога.

Завдяки ранній діагностиці та лікуванню можна уповільнити прогресування деменції та підтримувати розумову функцію.