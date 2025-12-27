Вуглеводи, які можна їсти на дієті та худнути: ви будете здивовані, що саме

Які вуглеводи можна їсти на дієті

Зазвичай, коли йдеться про дієти на вуглеводи, існує заборона, доводиться відмовлятися від хліба, рису, картоплі тощо. Вважається, що саме вуглеводи заважають худнути. Але це не зовсім так.

По-перше, вуглеводи потрібні для організму, саме вони є найзначнішим джерелом енергії для організму. Вуглеводи відіграють важливу роль у здоровʼї кишківника, усього травного тракту.

Найголовніше, дотримуючись дієти вживати правильну кількість вуглеводів. Про це запевняє нутриціологиня Ріаннон Ламберт. На її думку, калорії, які ми отримуємо від вуглеводів повинні складати третину щоденної кількості калорій.

Які продукти з вуглеводами та в якій кількості можна їсти

Макарони

Клітковина вельми потрібна для травної системи, мало того, вона здатна знизити ризик такого захворювання як діабет другого типу. Щоб отримати клітковину найпростіший спосіб — їсти макаронні вироби із цільної пшениці, вважає Ріаннон Ламберт.

Для отримання потрібної кількості клітковини під час дієти достатньо з’їдати дві жмені макаронів на день. Макарони допомагають схуднути, оскільки надовго забезпечують відчуття ситості.

Рис

Допоможе схуднути і коричневий рис — чудове джерело харчових волокон. Правильна кількість — дві жмені на день.

Картопля

Серед продуктів, які можна і потрібно їсти під час схуднення, і картопля. Вона також містить багато потрібної клітковини, крім того — це джерело вітаміну B6. Вітаміни групи B підтримують здоровʼя нервової системи, беруть участь у вивільненні енергії з продуктів, які ми споживаємо. Найкорисніша картопля — запечена. Рекомендовано з’їдати для схуднення не більше однієї картоплини розміром із кулак.

Нутриціологиня рекомендує, що якщо ви прагнете схуднути, потрібно замінити рафіновані вуглеводи на крохмалисті овочі, на картоплю, кабачки, ріпу, пастернак.

Хліб

Якщо його вживати в розумних межах, цільнозерновий хліб є одним з найнебезпечніших вуглеводів. Але він багатий на клітковину, вітаміни групи В, антиоксиданти та мікроелементи. Хліб ще корисний тим, що має пребіотичний ефект, багато видів хліба не містять транс- та насичених жирів. Для схуднення нутриціологиня радить з’їдати дві скибки на день.