Ви будете жити менше, якщо спатимете стільки годин вночі: результати дослідження, що вражають

Скільки потрібно спати

Нове масштабне дослідження, результати якого опубліковані в журналі Sleep Advances, змушує переглянути, які фактори найбліьше впливають на тривалість життя. Виявляється, кількість нічного відпочинку впливає на довголіття значно сильніше, ніж ми звикли вважати.

Сон як ключовий фактор довголіття

Аналіз даних, зібраних Центрами контролю та профілактики захворювань (CDC) у період з 2019 по 2025 роки, показав вражаючі результати. Вплив тривалості сну на тривалість життя виявився вагомішим за такі фактори, як:

Якість харчування та дієти;

Рівень фізичної активності;

Соціальна ізоляція.

Єдиним фактором, який має ще руйнівніший вплив на організм, ніж недосип, залишається куріння. Автор дослідження Ендрю Макгілл зауважив, що навіть для фахівців сила зв’язку між достатньою кількістю сну та тривалістю життя стала несподіванкою.

Скільки потрібно спати, щоб довго жити

Вчені з Університету охорони здоров’я та науки Орегону встановили: регулярний сон тривалістю менше семи годин на добу є критичною межею, що буквально скорочує роки життя.

Дослідники пояснюють, що сон — це не розкіш, яку можна перенести на вихідні, а фундаментальна потреба для здоров’я серця, імунної системи та мозку. Регулярна нестача сну (менше 7 годин) провокує розвиток кардіометаболічних захворювань та підвищує загальний ризик смертності. Національна служба охорони здоров’я (NHS) рекомендує дорослим дотримуватися золотого стандарту: від семи до дев’яти годин щоночі.

Масштаби дослідження та прихована небезпека

Для підтвердження цих висновків науковці проаналізували дані понад 172 000 дорослих американців. Протягом чотирьох років спостережень було зафіксовано понад вісім тисяч смертей, третина з яких була спричинена серцево-судинними захворюваннями, а чверть — раком. Вчені дійшли висновку, що близько 8% смертей від будь-якої причини можна пояснити саме поганим режимом сну.

Співавтор дослідження, доктор Френк Цянь із Гарвардської медичної школи, підкреслює, що просто «набрати» години недостатньо. Для справжнього довголіття сон має бути якісним і спокійним.

П’ять золотих звичок якісного сну

Попередні дослідження, зокрема проведені Гарвардською медичною школою, доповнюють картину. Вчені з’ясували, що чоловіки, які дотримуються правильного режиму, живуть у середньому на 4,7 року довше, а жінки — на 2,4 року. Для цього потрібно дотримуватися п’яти правил:

Спати стабільно 7–8 годин щоночі. Мати труднощі із засинанням не частіше двох разів на тиждень. Уникати переривчастого сну (не прокидатися посеред ночі частіше двох разів на тиждень). Не використовувати снодійні препарати. Відчувати себе бадьорим після пробудження принаймні п’ять днів на тиждень.

Чому варто почати вже сьогодні

Науковці наголошують, що звички, пов’язані зі здоров’ям, мають накопичувальний ефект. Особливо це важливо для молоді, адже стан організму в зрілому віці безпосередньо залежить від режиму сну в молодості. Проте, як зазначає доктор Цянь, змінити ситуацію на краще ніколи не пізно. Сон повинен стати такою ж важливою темою для обговорення з лікарем, як рівень холестерину чи артеріальний тиск.