Сирі чи тушковані помідори: які корисніші

Однак, кажуть лікарі, є один важливий нюанс: лікопін краще засвоюється тоді, коли ми їмо приготовані помідори, а не сирі.

Чому після термічного оброблення помідори стають кориснішими

В сирих помідорах лікопін часто «замкнений» в клітинних стінках. А ось коли овочі тушкуються, запікаються або додаються в супи чи соуси, то їхня структура змінюється, що робить лікопін більш доступним для організму. Саме тому краще їсти томатні супи, соуси, тушковані помідори, а не звичайний салат.

А ще ефективніше, якщо ви будете поєднувати томати з рослинними оліями, особливо оливковою. Лікопін — це жиророзчинна речовина. Тому жири допомагають їй засвоюватися краще.

Чим томати корисні для серця і судин

Завдяки лікопіну знижується окислювальний процес — саме він є одним з факторів, що пошкоджує стінки судин. Це допомагає значно зменшити ризик розвитку атеросклерозу. Додатково лікопін перешкоджає окисленню «поганого» холестерину, який відкладається в судинних стінках і утворює бляшки.

Лікопін також підтримує нормальну роботу судин, покращуючи реакцію на оксид азоту, який знижує ризик спазмів і допомагає судинам розслабитися.

Чим помідори корисні для очей

Томати надзвичайно корисні і для наших очей. В поєднанні з іншими антиоксидантами (зеаксантин і лютеїн), лікопін допомагає підтримувати здоров’я сітківки ока, знижує ризик розвитку вікових змін, включно з макулярною дегенерацією.

Інші переваги вживання помідорів

Регулярне вживання термічно оброблених томатів пов’язують зі зменшенням ризику розвитку деяких видів раку, зокрема, шлунка, легень і простати. Вчені пояснюють це не лише антиоксидантною дією лікопіна, але й його впливом саме на процеси росту клітин.

В помідорах додатково багато калію, фолієвої кислоти, вітаміну С. Калій потрібен нам для нормальної роботи серця і водно-електролітного балансу. Фолієва кислота і вітамін С беруть участь в численних обмінних процесах. Якщо ви дбаєте про серцево-судинне здоров’я, обов’язково додавайте приготовані помідори до свого щоденного раціону.

Кому слід бути обережним з томатами

Хоча томати дуже корисні, вони підходять не всім. Сирі помідори можуть посилювати печію у людей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою через органічні кислоти. В такому разі краще віддавати перевагу тушкованим чи запеченим варіантам.

Томати слід обережно вживати людям з подагрою, особливо, якщо вони поєднують їх з алкоголем і важкою м’ясною їжею. За приймання деяких ліків, зокрема, бета-блокаторів, важливо враховувати вміст калію, щоб уникнути його надлишку.

І останнє: не потрібно їсти помідори кілограмами, щоб отримати користь для свого організму. Достатньо 1-2 ст. ложок томатного соусу в гарячій страві.