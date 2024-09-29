Вздуття, акне, втома і не тільки: лікарі назвали десять ознак, що ви вживаєте надто багато сиру

Сир може бути частиною будь-якої здорової дієти, кажуть лікарі, адже в ньому міститься багато поживних речовин, в тому числі білок та кальцій. Однак, надто велика кількість цього продукту може й зашкодити.

На думку лікарів та дієтологів, існує десять основних ознак, які вказують, що ви вживаєте надто багато сиру.

Запалення суглобів та біль

Можливо, ви ніколи не пов'язували надокучливий біль в колінах зі своїми харчовими звичками, однак, вживання занадто великої кількості молочних продуктів, зокрема, сиру, дійсно може мати помітний вплив на здоров'я суглобів. Сири та інші молочні продукти можуть посилювати активність імунної системи, змушуючи гормони запалення працювати в надлишку. Звідси й біль в колінах.

Високий рівень холестерину

Хоча на рівень холестерину найбільше впливають гени, які передалися від батьків, проте й щоденна дієта відіграє чималу роль. Якщо вживати сир в надлишку, то він точно буде впливати на рівень холестерину, особливо ЛПНЩ, який ще часто називають "поганим". А це пов'язано з ризиком серцево-судинних захворювань.

Втомлюванність

Вживання сиру, кажуть лікарі, дійсно може впливати на появу відчуття втоми та млявості. Вони є звичним явищем за хронічного запалення, а молочні продукти можуть призводити до зниження рівня енергії. Однак, звичайно, втомлюванність є надто неспецифічним маркером, який потрібно підтверджувати іншими ознаками.

Гази та здуття живота

Вони можуть сигналізувати про те, що ви вживаєте щодня надто багато сиру. Зазвичай, після невеликої кількості сиру у людей з непереносимістю лактози одразу виникають гази та здуття живота. Відбувається так тому, що організм намагається розщепити лактозу, а це спричиняє виділення жирних кислот і газів у шлунку. Однак, такий побічний ефект споглядається і тоді, коли люди, що не мають непереносимості лактози, їдять надто багато сиру.

Ненавмисне збільшення ваги

Збільшення ваги також можна назвати ознакою того, що ви їсте забагато сиру. Особливо часто так відбувається, якщо дієта не збалансована. Сир досить калорійний, а ще жирний продукт. Якщо ви не можете відмовитися від молочних продуктів, зверніть увагу на тверді та ароматні сорти, наприклад, Парміджано Реджано.

Висипання на шкірі

Акне може бути викликане різними причинами: від гормональних зрушень до використання неправильних засобів догляду. Однак, спровокувати висипання може також дієта. Особливо, якщо в вашому щоденному раціоні надто багато сиру і молочних продуктів. Проблеми зі шкірою часто викликані запаленням, яке з'являється через надмірну кількість сиру. Надлишок також може спричинити посилення активності потових залоз.

Залізодефіцитна анемія

Ледве помітний побічний ефект від надмірного вживання сиру — це дефіцит заліза в організмі. Через велику кількість кальцію, що надходить до вашого організму, він вже не може засвоювати залізо. Основними симптомами залізодефіцитної анемії є задишка, блідість шкіри, втомлюванність.

Печія

Якщо ви часто відчуваєте печію після того, як поїли молочні продукти, це, ймовірно, означає, що прийшов час скоротити кількість їхнього вживання. Сир — це жирна їжа, яка, як відомо, уповільнює травлення. Нижній стравохідний сфінктер — це м'яз, що дія як клапан між стравоходом і шлунком. Сир може послабляти сфінктер, а тому шлункова кислота повертається назад до стравоходу. Це означає, що шлунок вироблятиме більше кислоти для розщеплення жиру і викликатиме кислотний рефлюкс.

Діарея

Оскільки сир багатий жиром, надмірне його споживання може перевантажити травну систему, викликаючи напади діареї. Жир стимулює роботу кишківника, що може пришвидшити травлення і спричинити рідкий стілець.

Закреп

Сир може викликати й протилежний ефект — відсутність регулярних дефекацій. Це пояснюється великою кількістю кальцію та лактози, що містяться в сирі. Особливо часто таке трапляється через незбалансовану дієту, коли в щоденному раціоні не вистачає овочів, фруктів, зелені, бобів та цільних зерен.

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