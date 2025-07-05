Вже не 2 літри: лікарі розповіли, який об’єм води потрібно випивати на день для здоров’я

Скільки літрів води потрібно випивати на день / © unsplash.com

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Багато хто знає пораду пити щодня по два літри чистої, негазованої води, найкраще з пляшки. Цю рекомендацію часто пропагують у спортзалах та серед дієтологів і нутриціологів.

Проте велике дослідження, опубліковане у престижному журналі Science, довело, що потреба у воді у кожної людини дуже індивідуальна.

В експерименті брали участь понад 5600 людей із 23 країн — від немовлят до літніх. Автори дослідження стверджують, що в середньому дорослим достатньо приблизно 1,5 літра рідини на день, а не два чи два з половиною літри, як раніше вважалося.

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Як зрозуміти, скільки води потрібно випивати саме вам

Добова потреба у воді залежить від кількох факторів, кажуть вчені:

ваш вік і вага;

рівень вашої фізичної активності;

кліматичні умови, в яких ви живете;

ваш соціально-економічний статус.

Наприклад, людина, яка виконує фізичну роботу в спеку, витрачає набагато більше води, ніж офісний працівник або фрілансер, що проводить зиму в прохолодному приміщенні.

Водночас вчені наголошують: відчуття спраги — це природний і надійний сигнал, якому варто довіряти.

«Ідеальної норми споживання води для всіх немає. Найкраще слухати своє тіло і реагувати на його потреби”, — кажуть автори дослідження.

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Чи є винятки з правил

Пенсіонери — це окрема група, яка потребує особливої уваги. З віком організм вимагає менше рідини, а відчуття спраги слабшає, що значно підвищує ймовірність зневоднення. Крім того, як зазначають експерти, багато літніх людей навмисно п’ють менше через страх перед нетриманням або через прийом сечогінних засобів.

Натомість люди, що активно тренуються, особливо в спекотну пору, потребують значно більшої кількості води. Важливо при цьому не лише пити воду, а й поповнювати запас електролітів — натрію, калію та магнію.

Як пити воду правильно

Замість того, щоб строго відстежувати кількість випитої води, експерти радять звертати увагу на прості сигнали свого тіла:

Чи відчуваю я сухість у роті?

Чи є безпричинна втома?

Який колір має моя сеча?

Якщо сеча стала темнішою за звичайне, це може бути знаком зневоднення.

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Головне — не ставитися до пиття води як до обов’язкового розкладу, а прислухатися до реальних потреб організму.

“Єдина універсальна норма води для всіх — це міф. Слухайте своє тіло і реагуйте на його сигнали”, — підкреслюють автори дослідження.

Отже, гідратація має бути гнучкою: пийте тоді, коли відчуваєте потребу, а не через те, що хтось так радить.