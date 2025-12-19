- Дата публікації
Взимку ці фрукти й овочі краще не купувати: дієтологи б’ють на сполох
Взимку варто переглянути звичний продуктовий кошик і відмовитися від полуниці та помідорів. У холодний сезон більшість фруктів і овочів вирощують у теплицях або везуть із далеких країн, а це означає — додаткове оброблення хімічними речовинами й мінімум користі.
Фахівці радять тимчасово виключити із зимового раціону тепличну полуницю, малину, помідори та шпинат. Такі продукти часто виглядають апетитно, але за смаком і поживною цінністю суттєво поступаються сезонним аналогам.
Натомість узимку краще робити ставку на коренеплоди та овочі тривалого зберігання: буряк, моркву, картоплю, кабачки, гарбуз, а також різні види капусти. Чудовим вибором стануть місцеві яблука й груші. Корисними залишаються й консервовані продукти, за умови що їх виготовлено традиційним способом — без надлишку хімічних добавок.
Зважений підхід до вибору продуктів допоможе зберегти вітаміни та мінерали в раціоні навіть узимку й підтримати організм у холодну пору року.