Взимку ці фрукти й овочі краще не купувати: дієтологи б’ють на сполох

Взимку варто переглянути звичний продуктовий кошик і відмовитися від полуниці та помідорів. У холодний сезон більшість фруктів і овочів вирощують у теплицях або везуть із далеких країн, а це означає — додаткове оброблення хімічними речовинами й мінімум користі.

Фрукти та овочі взимку: які уникати

Фрукти та овочі взимку: які уникати / © unsplash.com

Фахівці радять тимчасово виключити із зимового раціону тепличну полуницю, малину, помідори та шпинат. Такі продукти часто виглядають апетитно, але за смаком і поживною цінністю суттєво поступаються сезонним аналогам.

Натомість узимку краще робити ставку на коренеплоди та овочі тривалого зберігання: буряк, моркву, картоплю, кабачки, гарбуз, а також різні види капусти. Чудовим вибором стануть місцеві яблука й груші. Корисними залишаються й консервовані продукти, за умови що їх виготовлено традиційним способом — без надлишку хімічних добавок.

Зважений підхід до вибору продуктів допоможе зберегти вітаміни та мінерали в раціоні навіть узимку й підтримати організм у холодну пору року.

