Несподіваний вплив яблук на імунітет - дослідження дієтологів

Шокує те, як одне маленьке яблуко може вплинути на ваш організм!

Яблука доступні цілий рік і багаті на вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти - усі поживні речовини, які потрібні вашому організму, щоб боротися з вірусами та інфекційними хворобами.

Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу цілим фруктам, або нарізаєте їх скибочками для салату чи вживаєте із іншими додатками, ви маєте знати деякі з наступних побічних ефектів для імунної системи, які мають яблука.

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Кверцетин допомагає контролювати запалення

Яблука є багатим джерелом фітохімічних речовин, таких як кверцетин, який відомий своїми антиоксидантними та протизапальними ефектами, що допомагають регулювати імунну відповідь.

Як це працює

Вільні радикали не тільки пошкоджують ваші клітини, але й активують гени, які викликають посилення запальної реакції. Хронічне запалення пов’язане з багатьма серйозними захворюваннями та проблемами зі здоров’ям, але, на щастя, дослідження показали, що кверцетин може зменшити маркери запалення.

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У червоних яблуках, зокрема, багато цього флавоноїду. Крім того, не очищайте яблука від шкірки, інакше ви втратите цю користь для здоров’я, оскільки кверцетин міститься виключно в шкірці.

Флавоноїди допомагають регулювати імунну систему

Кверцетин - не єдиний антиоксидант, який містить яблуко. Вони також можуть похвалитися низкою інших флавоноїдів, таких як катехін, епікатехін, проціанідин, флоридин, кумарова, хлорогенова та галова кислота, які мають переваги проти запалення та імунної системи.

Насправді, порівняно з іншими популярними фруктами, яблука мали другий за величиною рівень антиоксидантної активності та найвищу частку вільних фенолів.

Дослідження показали, що ці види фітохімічних речовин регулюють як запальні, так і імунні реакції, а також захищають організм від окислювального стресу.

Однак майте на увазі, що флавоноїди в яблуках здебільшого зосереджені в шкірці, і, як правило, їх більше в темно-червоних сортах.

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Пектин підтримує здоров'я вашого кишківника

Чи знаєте ви, що значна частина вашої імунної системи - в шлунково-кишковому тракті? Це означає, що підтримувати здоровий і збалансований мікробіом є ключовим для того, щоб ваше тіло було готове боротися з інфекціями. Яблука можуть допомогти підтримати здоров’я кишечника, оскільки вони забезпечують певний тип розчинної клітковини, який називається пектином.

Дослідження 2010 року показало: споживання двох яблук на день дає можливість збільшити кількість корисних бактерій в кишечнику вже через два тижні.

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Відповідно до дослідження 2019 року, опублікованого в Frontiers of Microbiology, одне яблуко містить майже 100 мільйонів бактеріальних клітин. Зауважте, що дослідження також показало: органічні яблука, здається, мають перевагу перед традиційними яблуками, оскільки вони пропонують більш різноманітний спектр бактерій.

Вітамін С стимулює процеси, які захищають вас від інфекцій

Ні для кого не секрет, що вітамін С є одним із найкращих засобів захисту вашого організму, коли мова заходить про захист від застуди та інших хвороб. Однак ви можете не усвідомлювати, що він відіграє багато різних ролей у зміцненні імунної системи.

Дослідження показали, що, просто споживаючи більше вітаміну С, ви можете підвищити рівень антиоксидантів у своїй крові на цілих 30% - і, у свою чергу, це може допомогти захисним силам вашого організму утримувати запалення.

Огляд 2017 року, опублікований у журналі Nutrients, показав, що вітамін С також зміцнює епітеліальний бар’єр проти патогенів і захищає ваші клітини від окислювального стресу навколишнього середовища.

Одне велике яблуко містить близько 10,3 мг вітаміну С.

Цікавий факт: сире яблуко зі шкіркою містить на 115% більше вітаміну С, ніж очищене.

Розчинна клітковина перетворює імунні клітини на протизапальні

Дослідження Університету Іллінойсу в 2010 році виявило, що розчинна клітковина, яка міститься в яблуках, змінює "особистість" імунних клітин із прозапальної на протизапальну. Насправді миші, яких годували розчинною клітковиною, хворіли лише вдвічі менше, ніж інша група, і одужували на 50% швидше після того, як вчені викликали хворобу в усіх них.

Автори дослідження стверджують, що причиною такого ефекту є те, що розчинна клітковина викликає збільшення виробництва протизапального білка під назвою інтерлейкін-4.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути вигорання та запобігти депресії.

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