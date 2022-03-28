"Тисяча за вакцинацію": чи можна купити будь-які ліки? / Pexels

Як безкоштовно отримати ліки від розладів психіки та епілепсії

Як безкоштовно отримати ліки від розладів психіки та епілепсії

Пацієнти можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою “Доступі ліки” від розладів психіки і поведінки та епілепсії.

Йдеться про 57 препаратів для лікування епілепсії, розладів психіки та поведінки (зокрема, посттравматичним стресовим розладом, шизофренією, афективними розладами, депресією та невротичними розладами).Із них 18 - повністю безоплатні, решта - з доплатою. Наразі відпускають ці препарати 587 аптечних закладів.

Це 3 081 місця відпуску ліків по всій країні, повідомляє НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Як отримати рецепт

Рецепти на лікарські засоби при розладах психіки та поведінки виписують психіатри, на препарати для лікування епілепсії - психіатри та неврологи. Сімейні лікарі рецепти за цими напрямами не виписують.

Виписати рецепт може лікар-психіатр будь-якого медзакладу. Тобто пацієнту, або його законному представнику потрібно звернутися до найближчого медзакладу, де працює психіатр - це може бути багатопрофільна лікарня чи спеціалізований медзаклад. Місце проживання, реєстрації чи лікування пацієнта не має значення. Знайти найближчу лікарню допоможуть оператори контакт-центру 16-77. Для звернення до психіатра направлення не потрібне.

В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати “Доступні ліки” як за електронним, так і за паперовим рецептом

У випадку, коли лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я - він створить електронний рецепт, і його номер та код підтвердження надійде на телефон пацієнту. У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис та печатку.

Якщо у пацієнта є визначений план лікування і призначений препарат, лікар може виписати рецепт на ліки телефоном

Аптеки, які відпускають “Доступні ліки” за договором з НСЗУ, приймають і паперові, і електронні рецепти та видають призначені ліки, у разі їх наявності.

Вартість ліків як за електронним, так і за паперовим рецептом аптекам відшкодовує Національна служба здоров’я України. Пацієнт отримує ліки безоплатно або з невеликою доплатою, залежно від того, який препарат обере із наявних в аптеці, які підлягають реімбурсації.

Ліки пацієнт може отримати у будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де виписали рецепт.

Як знайти аптеку

Зважаючи на ситуацію в країні, не всі аптеки мають можливість відпускати “Доступні ліки”. Шукати аптеку з “Доступними ліками” радимо за допомогою “Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”. На другій сторінці дешборду у фільтрах ліворуч у графі “Є відпущені” поставте галочку напроти слова “Так”. Це дозволить відфільтрувати аптеки, які відпускають “Доступні ліки”.

Звертайте увагу на дату останнього відпуску рецепту. Вона є в останній колонці таблиці, яка розміщена внизу під картою. Обирайте аптеки, які відпускали “Доступні ліки” впродовж останніх семи днів.

Так, за даними дешборду, наразі відпускають “Доступні ліки” 589 аптечних закладів. Це 3 124 місця відпуску ліків по всій країні.

Знайти аптеку з Доступними ліками допоможуть і працівники контакт-центру НСЗУ за номером 16-77

Рекомендуємо попередньо телефонувати до аптеки, щоб уточнити наявність потрібного препарату. Також можна попросити працівників аптеки зарезервувати необхідні ліки для вас.

Нагадаємо, до аптечних закладів України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії, передає МОЗ.

Тож в Україну надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі».