Як боротися з весняним авітамінозом і перемогти: перелік продуктів, які додати до свого раціону

Через нестачу сонячного світла та незбалансоване харчування виникає авітаміноз. Найчастіше він трапляється навесні, коли організм ослаблений після зими. Як боротися з весняним авітамінозом?

Авітаміноз — стан організму, який викликаний нестачею вітамінів. Через це можуть виникати різні порушення здоров'я та захворювання. Цікаво, що крім куріння, вживання алкоголю та неправильного харчування, авітаміноз може спричинити навіть надмірна кількість кави. Справа в тому, що кофеїн зменшує кількість вітамінів групи В. Для того, аби уникнути авітамінозу, потрібно відмовитися від шкідливих звичок, збалансувати харчування і за необхідності додати приймання вітамінних комплексів.

Як лікувати авітаміноз навесні

Виключіть зі свого раціону нездорову їжу. Робити це можна послідовно. Мова йде про цукор, жир, пресовані продукти. Намагайтесь пити достатню кількість води, щоб підтримувати водний баланс, а також виключити зневоднення.

Важливо включити до свого раціону продукти, які багаті на мінерали та вітаміни, зокрема, овочі, фрукти, горіхи, зелень, рибу, насіння, яйця та молочні продукти. Можна здати аналізи, щоб зрозуміти, яких саме вітамінів вам не вистачає. За необхідності лікар може назначити приймання вітамінних комплексів.

Відмовтесь від надто строгих дієт. Через дієти з недостатньою кількістю поживних речовин авітаміноз може лише посилюватися. Важливо харчуватися помірно, але різноманітно. Якщо ж ви поставили собі за ціль схуднути до літа, краще відмовтесь від паління і алкоголю, обмежте сіль, цукор і борошняні вироби.

Не варто забувати і про фізичні навантаження, уникайте стресу і перевтоми, намагайтеся спати достатню кількість годин.

Як допомогти організму навесні: перелік продуктів, в яких міститься найбільше поживних речовин

Як допомогти організмі навесні / Фото: Unsplash

Овочі та фрукти: яблука, шпинат, банани, мокрва, броколі, полуниця.

яблука, шпинат, банани, мокрва, броколі, полуниця. Злаки: вівсянка, рис, гречка, кіноа.

вівсянка, рис, гречка, кіноа. Насіння та горіхи: фундук, мигдаль, лляне насіння, кунжут, волоські горіхи.

фундук, мигдаль, лляне насіння, кунжут, волоські горіхи. Молочні продукти: домашній сир, твердий сир, йогурт.

домашній сир, твердий сир, йогурт. М'ясні продукти та риба: тунець, курка, яловичина, лосось, яйця.

тунець, курка, яловичина, лосось, яйця. Зелень: листовий салат, кріп, рукола, петрушка.

листовий салат, кріп, рукола, петрушка. Бобові: горох, сочевиця, квасоля.

горох, сочевиця, квасоля. Цитрусові: грейпфрут, апельсин, лимон.

Пам'ятайте, що важливе також поєднання продуктів, оскільки воно допомагає створити більш збалансоване харчування. Кожен продукт містить свій унікальний склад поживних речовин, які можуть посилювати і покращувати засвоюванність один одного. Наприклад, поєднуючи білки з вуглеводами, покращується засвоюванність білка, а організм на тривалий час забезпечується енергією.

Які вітаміни найкраще поєднуються один з одним

Вітамін А краще поєднувати з вітамінами С і Е, а також цинком, залізом.

Завдяки магнію краще засвоюється кальцій та вітамін В.

Вітамін С потрібен для засвоювання заліза, що важливо за анемії.

А ось вітамін Е краще не приймати разом з цинком, магнієм, міддю та вітаміном D.

Вітаміни Е та А не поєднуються з вітаміном К.

Магній, цинк, кальцій та хром не можна поєднувати з залізом.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете перемогти весняний авітаміноз та почувати себе краще. Радимо також регулярно відвідувати лікаря, здавати аналізи, за необхідності приймати вітамінні комплекси.

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