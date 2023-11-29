Як часто потрібно міняти рушники в ванній: важливо запам'ятати для здоров'я

Насамперед, важливо запам'ятати, що рушники — річ індивідуальна. Тому для кожного члена сім'ї потрібно передбачити хоча б один окремий.

Якщо орієнтуватися на гігієнічні норми, то на кожну людину потрібно п'ять окремих рушників: для обличчя, для ніг, для рук, для інтимної гігієни і для тіла.

Скільки разів на тиждень потрібно прати рушники

Незалежно від індивідуальний уподобань, важливо запам'ятати один важливий нюанс: за предметами особистої гігієни доглядають так само, як і за власним тілом. Адже від них залежить здоров'я організму. І прання рушників грає одну з найважливіших ролей в цьому.

Те, скільки разів на тиждень потрібно прати рушники, залежить від кількох факторів:

скільки людей живе в домі;

чи добре провітрюється ванна кімната і там немає вологи;

призначення кожного окремого рушника;

чи є в сім'ї діти.

Кожна людина може сама визначити, що рушник пора прати. Якщо річ виглядає неохайно, втратила свіжість, вже не така пишна та м'яка — настав час відправляти її в пральну машину.

Однак, навіть якщо вам здається, що рушником можна ще користуватися протягом кількох днів, подумайте, скільки він висів у ванній кімнаті. Бактерії, які накопичуються на поверхні та всередині волокон, невидимі очам. Особливо, якщо в приміщені волого і вони не висихають до кінця.

Як часто міняти рушник для тіла, обличчя, волосся

Як часто міняти рушники для тіла, обличчя, волосся / Фото: Pexels

Спочатку варто зрозуміти, скільки років можна користуватися рушником? Фахівці радять змінювати рушник раз на три роки. Справа в тому, що від частого прання тканини пошкоджується, починає гірше сохнути, тому всередині швидше розмножуються мікроорганізми.

Існують стандартні норми зміни рушників, які можна пристосувати до своїх потреб:

рушник для обличчя змінюють кожного другого дня — саме через недотримання основних правил гігієни на шкірі з'являються висипання, акне (якщо у вас проблемна шкіра, краще прати рушник відразу після використання або користуватися одноразовими серветками);

рушник для інтимної гігієни змінюється щоразу після використання — така річ може бути лише індивідуальною;

рушники для ніг можна міняти кожні 2-3 дні — при цьому всі члени сім'ї можуть користуватися ними одночасно;

рушник для волосся міняють хоча б раз на тиждень — варто пам'ятати, що волосся потрібно лише промокувати від вологи, інакше з'являться посічені кінчики;

рушник для тіла міняють також раз на 2-3 дні — зверніть увагу, що вони більш щільні, тому потребують ретельного висушування.

Про рушники для кухні та посуду фахівці говорять так, що їх потрябно змінювати щодня або хоча б раз на 2 дні. Важливо, щоб усе, що стикається з їжею чи посудом для приготування було максимально чистим.

Хоча для декого такі правила можуть здатися надто суворими, однак вони є запорукою здоров'я всієї сім'ї.

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