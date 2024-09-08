Як часто потрібно міняти зубну щітку — стоматолог відповів

Можливо, ви користуєтеся однією щіткою довше, ніж слід.

Як часто насправді треба міняти зубну щітку: стоматолог назвав максимальний термін її служби, навіть якщо вона "просто стоїть".

Про це йдеться у коментарі стоматологині Джойс Канг, пише real simple.

Електрична чи звичайна... не має значення, яка саме щітка. Потрібно лише знати, що всі зубні щітки підлягають регулярній заміні.

Коли слід негайно замінити щітку: важливі ознаки

Ви повинні міняти зубну щітку кожні 3-4 місяці через накопичення бактерій, каже докторка Канг. Це допоможе зберегти здоров’я ротової порожнини.

Головною ознакою заміни є розтріскування щетини. Варто змінити щітку і після хвороби чи гігієнічної чистки зубів.

Як подовжити термін користування щіткою

Намагайтеся не натискати надто сильно під час чищення, щоб допомогти щетині зберегти свою форму та очищуйте щітку за допомогою мильного засобу.

Яку найкращу електричну зубну щітку використовувати? Є дещо, про що слід пам’ятати, коли шукаєте потрібну. Я б порадила придбати ту, яка має датчик тиску, що сповістить вас, якщо ви занадто сильно чистите зуби", — радить Канг.

Нагадаємо, доволі поширеною проблемою через недотримання правил чищення зубів є рецесія ясен, коли вони відступають та оголюють корені зубів.

Читайте також: