Як часто потрібно мити руки з милом: вас це здивує – не 5 і не 10 разів

Скільки разів потрібно мити руки після туалету і чи можна їх мити без мила, але гарячою водою.

Про те, що потрібно мити руки, знає кожен. Але подекуди з’являються запитання: як часто потрібно мити руки; що буде, коли не мити руки; мити руки з милом чи без. Відповідаємо на запитання та нагадуємо, чому не варто забувати мити руки з милом.

Що буде, коли не мити руки з милом

Упродовж дня ми відвідуємо безліч громадських місць: транспорт, магазини, туалети, заклади харчування. Де перебуває велика кількість людей, а також живе ще більша кількість грибків, вірусів та бактерій. Які можуть викликати багато неприємних симптомів та хвороб – від діареї до грипу. Ці віруси та бактерії можна знешкодити простим миттям рук, яке потрібно робити правильно та регулярно.

Також слід привчати до цього дітей, варто їм постійно нагадувати: чому так важливо мити руки з милом. Якщо доросла людина може утриматися і не торкатися свого обличчя, то дитина торкається і носа, і рота, і очей. Тому вкрай важливо слідкувати за тим, аби дітки мали чисті руки.

Руки обов’язково потрібно мити з милом. Оскільки лише таким чином можна вбити всі бактерії, які ви принесли з вулиці та громадських місць. Якщо їх просто обмити водою, навіть дуже гарячою, вона все одно не впорається з мікробами, брудом чи жиром. Це все змиває мило.

Чому треба мити руки з милом після туалету

Туалет – це одне з найулюбленіших місць для вірусів та бактерій, особливо громадський. Дверні ручки, кнопки для змиву, крани – все буквально у цій нечисті. Особливо небезпечною є кишкова паличка, яку можна підхопити в громадських вбиральнях. Бо вона дуже стійка до антибіотиків, тому важко лікується. Тому потрібно ніколи не забувати ретельно вимивати руки з милом після відвідування громадського туалету.

Втім, окрім туалету, є інші місця, які дуже брудні. Це кнопки ліфта, дверні ручки під’їздів, стаціонарні телефони, гроші. Зокрема, на поверхні купюр можуть міститися сальмонела, вірус гепатиту А тощо. Тому після контактування з грішми також варто ретельно вимивати руки.

Як часто треба мити руки з милом

В яких випадках та як часто потрібно мити руки з милом? Відповідь досить проста – щоразу, коли ви їх забруднили. Лікарі радять обов’язково мити їх не менше шести разів на день. Але кожен має свій спосіб життя, тому для кожної людини це буде індивідуально.

Коли потрібно обов’язково мити руки:

перед та після їжі;

до, під час і після приготування страв, особливо, коли ви готували м’ясо чи рибу;

після чхання, кашляння, сякання;

після контакту із хворою людиною;

після відвідування туалету;

після контакту з тваринами;

після винесення сміття;

після того, як прийшли з вулиці додому.

Скільки часу потрібно мити руки

ВООЗ радить мити руки не менше 30-ти секунд, саме за цей час можна позбутися всіх шкідливих мікробів та бактерій. Варто намочити руки, спінити мило та добре помити тильний бік рук, потім долоні, потерти між пальців, біля нігтів та під ними. Опісля добре сполоснути водою, витерти насухо або висушити. Витирати руки чи сушити потрібно обов’язково, оскільки на вологих руках осідають патогенні бактерії.

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