Собака заспокоює хлопчика з аутизмом на прийомі в стоматолога у Чилі. / Associated Press

Як діти з аутизмом та їхні батьки сприймають війну: фахівці надають рекомендації із захисту психіки

Як діти з аутизмом та їхні батьки сприймають війну: фахівці надають рекомендації із захисту психіки

Сьогодні, 2-го квітня, відзначають Всесвітній день поширення інформації про аутизм.

Аутизм — це не хвороба, а стан або розлад розвитку, який можна за допомогою розвиткової та навчальної програми коригувати. На аутизм не можна захворіти і його не можна вилікувати. З ним людина народжується, живе і доживає до старості.

У дітей з розладами аутизму та їхніх батьків дуже різні «стосунки з війною», повідомляють у навчально-реабілітаційному центрі "Джерело" Львова.

Точно відчуття небезпеки, відсутність соціалізації, програм та чіткого розкладу дня, звичних звуків та приміщень негативно впливають на дітей.

У більшості випадків важко дітям з розладами аутизму пояснити що таке війна, чому треба ховатись чи йти у сховище, переконати йти або їхати у безпечне місце.

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Вони також мають пережиття, інші ніж до війни, кожен реагує по різному.

"Але ще ми знаємо, що батьки мають великі пережиття – чи зможуть захистити своїх дітей, як коригувати поведінку дітей в час війни, як реагувати на нові агресії, як далі жити і яким буде завтра", – зазначають фахівці.

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