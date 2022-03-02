Як діяти у разі загрози обвалу будівлі: рекомендації фахівців

Як діяти у разі загрози обвалу будівлі: рекомендації фахівців

Інфографіка підкаже, як діяти у разі загрози обвалу будинку.

МОЗ опублікував рекомендації щодо дій у разі загрози обвалу будівлі, а також якщо завал у зруйнованому будинку вже трапився.

Росія розгорнула на нашій території терористичні дії проти України. Дії окупантів непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть врятувати життя.

Інфографіка підкаже, як діяти у разі загрози обвалу будинку. Проте основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується — тікайте якомога швидше.

Телефони рятувальних та аварійних служб: