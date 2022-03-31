Як доглядати за мозком, коли страшно: експертка рекомендує

Як доглядати за мозком, коли страшно: експертка рекомендує

Контролювати реакцію на страх потрібно так само, як і медитувати – притягнути себе у "тут і зараз".

"У стресі (тривожності, ПТСР, страху, просто досить чутливій психіці) всі біохімічні процеси порушуються. Як тільки "починається" – пригальмуйте і буквально за руку усадіть, спробуйте хоч один метод", – пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Рот

Рух щелепами, жування підвищує концентрацію і реально знижує рівень кортизолу як мінімум у слині. Жуйка, морква, яблуко, горіх.

Читання вголос, спів вголос, говоріння (включаючи мантри-молитви-кожному своє) - працює з нервом вагус, який проходить за горлом. Це головний нерв парасимпатичної системи, яка протистоїть стресу та запаленню, будучи його антагоністом та «гальмом».

"Для візуалізації загляньте в Google картинки. Тонус вагуса показує, наскільки швидко ви можете відновлюватися і перемикати нервові системи. Вище тонус – краще адаптація, настрій, стійкість до стресу і навіть сприйнятливість до патогенів та вірусів", – пише експертка.

Дихання. Можна навіть зажати голосову щілину і видавати шиплячий звук моря.

Тіло

Самомасаж, розтирання вух, суглобова гімнастика, масаж стоп. Особливо працюють монотонні однакові дії - тут і окситоцин підключається, і одноманітні схожі рухи заспокоюють мозок.

Заземлення. Техніка з контролю панічних атак. Сідайте з рівною спиною (постава послаблює страх, можна підняти руки в небо) та босими стопами на підлогу. Або просто лягайте на підлогу. Відкласти телефон, новини, відчути заземлення, підлогу. Вони вас підтримують знизу.

Одна справа

Сфокусуйтеся на чомусь одному. Якщо дихання, то лише вдиху та видиху.

Якщо очима – зафіксуйте погляд на одній точці – точці на склі вікна, кутку столу, біг думок сповільниться.

Якщо розумом – на одній думці, "я впораюся", "я знаю що робитиму”, "я співчуваю”.

На одному сенсорному почутті: щось побачити, щось понюхати, щось торкнутися, щось почути, щось спробувати на смак.

Якщо уявою (добре працює з дітьми) – знищить страх як у мультику, пофантазуйте – він зникає, перетворюється на хмару, розривається, йде. Його немає.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.