Як допомогти собі та ближньому під час війни: психологічні поради від фахівця

Зіткнувшись зі стресом та напругою, організм вимагає адаптації. Як допомогти собі та близьким.

Лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова надала кілька важливих порад, які допоможуть вам на тлі постійної нервової напруги.

Як зменшити стрес, тривогу та депресію

Перестаньте скролити стрічку новин на деякий час, зробіть інфо-детокс. Вийдіть з соцмереж, прогуляйтеся вулицею Якщо це можливо), подихайте свіжим повітрям.

Перебування на свіжому повітрі може зменшити стрес, тривогу та депресію, вдихання свіжого повітря має заспокійливий ефект, дозволяючи вам зосередитися на моменті «зараз».

Практикуйте подяку

Дякуйте за те, що у вас є їжа, місце під дахом, зв'язок із рідними, ви - живі і з вами все відносно гаразд. У нас вже є і вважаємо це як само собою зрозуміле. Зараз саме той час, щоб усвідомити, скільки всього у вас є, і подякувати за це: можна усно, можна виписувати в зошит, можна подумки – як зручно.

Спілкуйтеся з близькими

Підтримуйте одне одного, не розпалюйте війну серед своєї сім'ї та всередині себе, це зараз лише погіршить ситуацію. Найкращий час для того, щоб навчитися комунікувати та висловлювати свої почуття: мені. страшно, мені боляче, мені самотньо, мені тривожно і тд - таким чином емоційний стан покращується, особливо якщо тебе розуміють і підтримують.

Якщо з вами все гаразд, і ви хочете допомогти іншому, це можна зробити: запропонувати фінансову підтримку, просто послухати (цього зараз багатьом не вистачає) і виявити співчуття. Пам'ятаємо про правило: спочатку маску кисневу собі, а потім тому, хто поряд.

Дуже важливо не залучатися до обговорення можливих катастроф «а що якщо») – оскільки це, крім підвищеної тривоги та занепокоєння, нічого не принесе, оскільки є ситуації, які ми не можемо контролювати (наприклад, ядерна катастрофа, аварія на ЧАЕС (особливо) профілактика йоду, яку не потрібно робити зараз).

Медитація, молитва (якщо ви духовна людина) допоможе заспокоїти нервову систему та упорядкувати думки

Добре працює практика усвідомленості - коли ви розумієте, що у вас немає способу контролювати ситуацію, глобальне майбутнє вам непідвладне, тому все йде як слід і буде те, що буде.



"Є дуже хороша фраза Рузвельта: роби, що можеш, з тим, що маєш там, де ти є", - пише Катерина Толстікова.

