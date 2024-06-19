Як допомогти своєму організму пережити спеку: не лише пити воду

Деяким людям лікарі взагалі радять по можливості не виходити на вулицю в сильну спеку.

Що робити, коли дуже спекотно на вулиці

Правила поведінки в спеку на вулиці залишаються незмінними вже багато років. Найголовніше, слід пам'ятати, що не можна залишатися під сонячними проміннями надто довго.

Якщо вам довелося вийти надвір, обов'язково одягніть головний убір та одяг світлих тонів, тому що в чорному людина ризикує отримати перегрівання. Відмінною покупкою стане сонцезахисний крем, адже він допоможе врятувати шкіру від негативних наслідків довгого перебування на сонці.

Пити воду дуже важливо в спеку. Однак, виявляється, потрібно вживати не звичайну, а мінеральну. Справа в тому, кажуть лікарі, що разом з рідиною з нашого організму виходять солі. Чиста вода у великій кількості не завжди добра для нашого здоров'я. Адже основним захистом організму під час спеки є виділення поту. З ним ми втрачаємо солі, запас яких потрібно поповнювати. Через вживання лише чистої води (не мінеральної) в спеку, може виникнути гіпонатріємія і зниження артеріального тиску, що відбувається за теплового чи сонячного удару.

За 30-градусної спеки лікарі радять випивати не менше 2-2,5 л води, а ще пережити високу температуру повітря допоможе прохолодний душ.

Чого не можна робити в спеку

Якщо ви відпочиваєте поряд з водоймою і вам вже важко терпіти високу температуру, не слід одразу з головою пірнати в холодну воду. Це погіршить ваш стан через різкий перепад температур. Краще не вживати алкогольні напої, адже тоді ви не зможете адекватно оцінити своє самопочуття і можете отримати тепловий удар.

Вдень від спорту краще відмовитися, краще перенести тренування чи прогулянку на ранній чи вечірній час, коли температура не така висока, а сонце менш активне.

Чого не можна робити у спеку / Фото: Pexels

Важливо й правильно харчуватися. Нутриціологи радять відмовитися від важкої та жирної їжі. Додавайте до свого раціону якнайбільше зелені, овочів та фруктів. В спеку сильно підвищуються ризики отримання кишкових інфекцій, тому слідкуйте за терміном придатності продуктів, які в спеку швидше псуються, мийте руки.

Не слід зловживати кондиціонером чи пити крижані напої, адже це може призвести до розвитку простудних захворювань.

Чому спека небезпечна для нашого організму

Якщо ігнорувати поради лікарів, наслідки можуть бути досить серйозними. Експерти кажуть, що найбільша проблема в отриманні сонячного чи теплового удару. Різниця в тому, що сонячний удар отримують, коли перебувають безпосередньо під прямими сонячними променнями, а тепловий можна отримати і в тіні, чи закритому приміщенні, де спекотно.

В суху погоду спека переноситься простіше, але коли вологість висока, краще за можливості залишитися вдома. Тривале перебування на вулиці може закінчитися зневодненням, подразненням дихальних шляхів, сонячними опіками, підвищеною стомлюваністю та проблемами з м'язовою координацією.

Хто в спеку перебуває в групі ризику

Насамперед, через сильну спеку страждають люди з проблемами серцево-судинної системи. Може підвищуватися тиск, особливо у гіпертоніків. В когось тиск може навпаки знижуватися, адже виділяється багато поту. Спека небажана і для ендокринних патологій, тому що відбувається порушення водно-сольового балансу.

В групі ризику перебувають немовлята, люди похилого віку. У малюків центр терморегуляції ще не працює як слід, тому їм важче контролювати температуру тіла. З негативними наслідками спеки стикаються ті, хто зловживає алкоголем, адже спиртні напої такод блокують роботу центру терморегуляції.

У людей з зайвою вагою ризик перегрівання значно вищий. Також перебування на сонці протипоказано тим, хто багато тренується. Але спортом не можна займатися і в закритому приміщенні через задуху. Особливо обережними в спеку повинні бути вагітні жінки, люди з хворобами серця, легенів, нирок.

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