Як дожити до 100 років: шість основних секретів китайців, які варто вивчити українцям

Чи є можливість зберегти молодість після 50 років? Чи можна дожити до 100 років? Як уникнути розвитку кількох хронічних захворювань? Відповіді на ці запитання можуть дати принципи китайської традиційної медицини.

Протягом століть у Китаї вивчали секрети вічної молодості, здоров'я та довголіття, особливо для імператорських родин. Вчені проводили численні дослідження, результати яких, завдяки розвитку сучасних технологій, дійшли до нас.

Китайські науковці переконані, що основи доброго здоров'я в старшому віці закладаються в період з 30 до 50 років у чоловіків та з 40 до 60 років у жінок. Тому, на їхню думку, важливу роль відіграє спосіб життя після 40 років. Вони розробили численні рекомендації, з яких можна виділити шість основних, дотримуючись яких можна досягти значних результатів.

І ось шість секретів китайців, які роблять їх справжніми довгожителями:

Зменшіть споживання солі. Хоча сіль важлива для нормального функціонування організму, люди часто отримують її надлишок через споживання більше, ніж потрібно, що може призвести до шкоди здоров'ю. Щоб забезпечити потреби в мінеральних солях, варто збільшити споживання свіжих овочів і фруктів і пити мінералізовану воду. Вживайте продукти, що легко змінюють свою хімічну структуру, як горіхи, бобові, м'ясо, риба, але вони повинні бути максимально свіжими. Продукти, що прострочені, не варто вживати. Уникайте жирів, які швидко окислюються, наприклад, олії після смаження, оскільки вона може окислюватися. Також ці жири містяться в копчених продуктах і прострочених солодощах. Ніколи не смажте продукти в киплячій олії, оскільки це може випускати небезпечні речовини, що прискорюють старіння організму. Займайтеся фізичними вправами. Це допомагає омолодженню організму і його окремих систем на будь-якому віці. Уникайте стресу, оскільки він призводить до вироблення кортизолу, який пошкоджує клітини організму.

Дотримуючись цих простих порад, можна зберегти здоров'я та дожити до 100 років і більше.

Читайте також: