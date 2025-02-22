Як дозріти авокадо: прості способи, що допоможуть зробити фрукт м'яким

На відміну від багатьох інших фруктів, які вирощують на деревах, авокадо не дозріває на гілці. Однак, якщо ви поспішаєте так, що ви не можете чекати навіть пів години, щоб почати насолоджуватися смачним авокадо, то рекомендуємо вам цей спосіб.

Як зробити авокадо стиглим за 10 хвилин

Вам потрібно:

Розігрійте духовку до 90 °C

Загорніть авокадо в фольгу і покладіть на деко

Нагрівайте 10 хвилин

Які ще є способи

Найшвидший спосіб дозрівання авокадо — це покласти його у великий паперовий пакет з іншим фруктом, що виділяє етиленовий газ, і повністю закрити пакет. Яблука і банани добре відомі цим, але є і інші фрукти, які виробляють газоподібний етилен. Ви можете помістити авокадо з абрикосами, нектаринами, сливами, грушами, манго і динею.

Зберігання авокадо в холодильнику, на підвіконні або іншому холодному місці уповільнює дозрівання. Однак дослідження показують, що зберігання авокадо за температури 20 ℃ скорочує час дозрівання, як порівняти з нижчою температурою 13 ℃, оскільки за вищої температури утворюється більше етилену.

Температура в коморі зазвичай коливається в межах 10–21 ℃, що, ймовірно, робить її вдалим місцем для зберігання авокадо в паперовому пакеті або іншому матеріалі, який допоможе зберегти тепло.

Як дізнатися, коли авокадо готовий до вживання

Кращий спосіб перевірити, чи дозрів авокадо, — це обережно притиснути плоскою частиною великого пальця. Ви повинні відчувати його м'якість.

Раніше ми писали, кому не можна їсти авокадо. Більше про це читайте в новині.

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