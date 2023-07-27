Як екстремальна спека впливає на психічне здоров'я людей - нове дослідження

Вчені з Медичного коледжу Бейлора (США) встановили, що екстремальна літня спека може вплинути на психічне здоров'я людей.

Результати дослідження були опубліковані у журналі JAMA Psychiatry.

Зміни в емоціях та поведінці можуть відбуватися через вплив спеки на вироблення серотоніну, гормону, що регулює настрій. Так, при екстремальних температурах люди більше схильні до стресу, втоми і депресії. Особливо це позначається на дітях і людях, які вже мають якісь психічні розлади чи залежності, наприклад, від алкоголю.

Вчені також наголосили, що зміна клімату в цілому пов'язана із посиленням проблем із психічним здоров'ям.

Крім того, будь-яка природна кліматична катастрофа може збільшити ризик депресії на понад 30%, а тривоги - на 70%.

Щоб знизити вплив спеки на організм, автори радять носити головні убори, пити більше води та скоригувати медикаментозне лікування, оскільки багато препаратів погано діють за екстремальної спеки.

Раніше повідомлялося, що французький астролог Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, схоже, передбачив рекордну спеку, від якої наразі потерпає більша частина Європи.

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