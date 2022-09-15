Як газова плита може нашкодити здоров'ю

Проведені дослідження свідчать, що як працюючи газові плити, так і плити у вимкненому стані, виділяють небезпечні речовини, що забруднюють повітря та шкодять здоров'ю людини.

Профессор Бостонского университета Джонатан Леві розповів, яким чином шкодять здоров'ю газові плити, які з'єднання є нгебезпечними.

Газові плити виділяють один із головних забруднювачів повітря - діоксид азоту, або NO2. Він вважається побічним продуктом згоряння палива. Цей продукт може сприяти більш тяжкому перебігу астми та може призвести до розвитку або загострення хронічної обструктивної хвороби легень. Зазвичай діоксид азоту можна виявити поблизу автомобільних доріг, виділяється він і при використанні газових плит.

Рівень забруднення повітря діоксидом азоту у квартирах залежить від планування будинків, в деякиї приміщеннях, він дуже не значний. Але бувають приміщення, де все навпаки. У тих приміщеннях де є витяжки, що виходять на вулицю, і в цілому кімнати добре провітрюються, діоксиду азоту впливає менше.

У 2022 році, в результаті ряду досліджень було виявлено, що навіть газові плити, що не працюють все рівно виділяють газ - метан - безбарвний газ, який не має запаху. Незважаючи на те, що в цей газ додається одорант, щоб люди могли помітити витік газу, все одно невеликі витікання можуть залишитися непоміченими. Як свідчать дослідження, з 5% всіх будинків, де витікав газ, якого не помітили жителі цих будинків, цей витік виявився настільки великим, що вимагав ремонту плити. Цей газ містить і таку речовину як бензол, який може викликати рак.

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