Як годувати дитину грудьми у публічних місцях: прості поради

Грудне вигодовування — це зручний спосіб нагодувати дитину, коли ви знаходитесь за межами дому.

Немовля може захотіти прикластись до грудей у будь-якому місці: вдома, в гостях, у парку, торговому центрі.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Ви можете годувати грудьми будь-де, де забажаєте чи потребуєте ви та ваша дитина. Ви ніколи не повинні відчувати себе незручно через грудне вигодовування в громадських місцях.

Кілька порад, щоб зробити цей досвід комфортнішим!

Перш ніж вийти на вулицю, продумайте наперед, де вам буде комфортно годувати грудьми, коли ваша дитина зголодніє.

Одягайте зручні речі, які полегшать грудне вигодовування.

Не чекайте, поки ваша дитина надто зголодніє.

Якщо у вас є така можливість, вимийте руки, перед тим як годувати дитину. Або скористайтеся антисептиком чи спиртовими серветками.

Деякі дитячі слінги розроблені так, що ви можете годувати грудьми, поки ваша дитина знаходиться там. Ви можете користуватися ним, накидкою для годування або годувати дитину просто так.

Годуйте малюка так часто, як він хоче, і скільки хоче. Втім, у перші місяці дуже важливо годувати дитину не рідше ніж кожні 2 години.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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