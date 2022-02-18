Як готувати капусту. щоб отримати максимальну користь: дієтолог назвав переваги хрестоцвітих

Овочі часто недооцінюють.

Капуста має погану репутацію, коли справа доходить до розмови про овочі. Чи то через те, що люди вважають її прісною та нудною, чи то просто не знають, як готувати.

Насправді це один з основних інгредієнтів багатьох страв, що багатий на вітаміни.

«Брокколі, цвітна, брюссельська та білокачанна капуста – дивовижні овочі, тому що в них мало калорій та багато поліфенолів та антиоксидантів, включаючи вітамін С», – каже дієтологія Ембер Панконін.

Як зберігати капусту вдома: перевірені способи / pixabay.com

У капусті також багато клітковини, що робить її ситнішим продуктом, а також ідеальним для смаження або запікання.

«Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали в організмі, які можуть спричинити окисний стрес, отже, і рак, хвороби серця або дегенерацію жовтої плями», — каже дієтологія.

Дієта, багата на хрестоцвіті овочі, такі як капуста, може допомогти знизити ризик хронічних захворювань.

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Антиоксиданти протидіють окисному стресу, тому капуста є чудовим доповненням до вашого раціону.

Зокрема, капуста також може бути ефективною у профілактиці раку товстої кишки. Дослідження 2018 року, опубліковане в Immunity, показало, що миші, яких годували капустою, мали позитивну імунну відповідь ШКТ, яка захищала тварин від запалення.

Як зберігати капусту зимою: перевірені способи для квартири і будинку / Pexels

За словами дієтологів, крім того, що це може знизити ризик розвитку раку та запобігти хронічним захворюванням, це ще й розумний вибір, коли йдеться про смачну страву, яку легко приготувати.

«Як кулінар-дієтолог, я люблю капусту не тільки тому, що вона поживна, але й тому, що вона є супердоступною, її легко приготувати. Готуйте капусту якомога більш щадними способами. Краще їсти у сирому вигляді в салатах, солити, але також можете запікати та тушкувати з іншими овочами», — каже дієтологія.