Як готувати картоплю, щоб отримувати найбільшу користь

Картопля — надзвичайно універсальний овоч. Є багато способів її приготування, а також різних рецептів. Цей коренеплід, як і багато інших, забезпечує численні харчові переваги, які можуть допомогти вашому організму багатьма способами.

Найздоровіший спосіб їсти картоплю — це залишити її шкіркою та запекти.

Найздоровіший спосіб їсти картоплю — це запікати її з шкіркою.

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Печена картопля не додає додаткових калорій, як смаження або смаження в олії.

Залишаючи шкірку на картоплі, ви отримаєте додаткові поживні речовини. Наприклад, одна картопляна шкірка, приблизно 58 грамів, містить 4,5 грама клітковини та 332 міліграми калію (що є хорошим джерелом калію у вашій добовій нормі). Це означає, що половина загальної кількості клітковини середньої картоплі походить із шкірки.

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Середня картоплина містить близько 110 калорій.

Згідно із дослідженням у журналі Nutrients, окрім того факту, що картопля може сприяти споживанню необхідних вітамінів і мікроелементів, її вживання вимагає менше енергії, ніж макарони або рис. Тому рекомендується включити картоплю до раціону.

Однак важливо зазначити, що не будь-який спосіб споживання картоплі буде здоровим. Навіть запечене зі шкіркою може мати свої недоліки.

Також деякі додатки до картоплі (масло, сметана, підлива та шматочки бекону) мають низьку поживну цінність і надто багато калорій, тому важливо вибрати такі, які допоможуть вам почуватись ситими, а також не зруйнують її цінність.

Краще додайте до картоплі соус сальса або чилі, а також овочі та трохи тертого пармезану.

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