Як готувати та їсти картоплю, щоб схуднути

Яких помилок потрібно уникати, щоб їсти картоплю та схуднути, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Через високий вміст вуглеводів картоплю багато хто вважає шкідливим продуктом. Принаймні небезпечним у дієтах для схуднення.

Насправді картопля складний і корисний вуглевод, багатий на поживні речовини. Вона, крім вуглеводів, містить клітковину, білки, вітамін С, вітаміни В3 та В6, залізо, магній, калій, мідь, марганець.

Як картопля впливає на вагу

Були проведені дослідження, під час яких вчені перевіряли вплив картоплі на схуднення. Дві групи людей протягом певного часу дотримувалися низькокалорійної дієти, але в одній групі картопля була частиною раціону, а в іншій — ні. Результати показали, що споживання картоплі не викликає збільшення ваги — люди з обох груп схуднули.

Як показали дослідження, для схуднення і для здоров'я має значення спосіб приготування овоча (картопля фрі, наприклад, підвищує ризик ожиріння).

Як готувати та споживати картоплю, щоб схуднути

Яких помилок потрібно уникати, щоб картопля стала частиною здорового раціону та плану схуднення

Смаження на пательні чи у фритюрі. Дослідження показують, що картопля фрі шкодить як здоров’ю, так і фігурі. Замість такого смаження використовуйте такі корисні методи приготування овоча, як запікання й варіння. Під час запікання, щоб уберегтися від зайвих калорій, не використовуйте бекон, сир, сметану та майонез.

Споживання клітковини. Учасники дослідження 2020 року протягом чотирьох тижнів щодня з'їдали один картопляний гарнір або гарнір з очищеного зерна — цільнозернову пасту або білий рис. Виявилося, що ті, хто споживав картоплю замість рафінованих зернових, мали кращий загальний показник дієт, тому що отримували більше клітковини — речовини, яка тісно пов’язана з втратою ваги, стверджують у Harvard Health Publishing. Тому коли справа доходить до того, додавати чи не додавати картоплю до свого раціону, подумайте спершу про споживані вами рафіновані вуглеводи, які можна замінити — білий хліб, крекери, піцу, звичайні макаронні вироби, більшість хлібобулочних виробів.

Контролюйте розмір порції. Попри те, що проста картопля є корисним доповненням до вашого раціону, якщо ви їсте більше калорій, ніж потрібно вашому тілу, ви наберете вагу. Намагаючись схуднути на дієті зі зниженим вмістом калорій, вам необхідно враховувати всі споживані продукти та їхню калорійність та дотримуватися відповідних розмірів порцій. Згідно з посібником з харчування для американців на 2015–2020 рр., кількість порцій на тиждень крохмалистих овочів (картоплі, кукурудзи, зеленого горошку, квасолі тощо) на тиждень повинна становити 4-8.

Їжте картоплю зі шкіркою. Споживання шкірки збільшує кількість клітковини в раціоні. Середня картопля зі шкіркою забезпечує 7% денної потреби у клітковині. Клітковина зменшує ризик від зловживання джерелами цукру та простих вуглеводів — цукерками, булочками тощо. Тому варто запікати картоплю зі шкіркою. Але перед цим ретельно помийте її, щоб видалити бруд і сміття.

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