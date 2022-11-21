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Як грудне вигодовування впливає на вагу жінки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Як грудне вигодовування впливає на вагу жінки

Фото: pixabay.com

Жінка, яка годує грудьми, втрачає близько 500 додаткових калорій на день, виробляючи грудне молоко.

Про це пише UNICEF Ukraine. 

Отже, варто продовжувати збалансоване різноманітне харчування і вага після пологів поступово повернеться до норми.

Не варто «їсти за двох» – норма калорій для мами, яка годує грудьми, має бути всього на 330-400 кілокалорій на добу вище, ніж вона споживала до вагітності.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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Дата публікації
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