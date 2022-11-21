Як грудне вигодовування впливає на вагу жінки

Жінка, яка годує грудьми, втрачає близько 500 додаткових калорій на день, виробляючи грудне молоко.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Отже, варто продовжувати збалансоване різноманітне харчування і вага після пологів поступово повернеться до норми.

Не варто «їсти за двох» – норма калорій для мами, яка годує грудьми, має бути всього на 330-400 кілокалорій на добу вище, ніж вона споживала до вагітності.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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