Як харчуватися під час війни: простий і доступний продукт впливає на імуннітет

Як харчуватися під час війни: простий і доступний продукт впливає на імуннітет

Ще один простий і доступний в більшості регіонів продукт - кефір.

Кефір - унікальний ферментований напій, виготовлений з коров'ячого, козячого або овечого молока, написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі.

"Ще в 1908 році імунолог Ілля Мечников зазначив що ферментовані продукти - сквашене молоко, кефір і квашені овочі впливають на здоров'я і довголіття, та припускав, що молочнокислі бактерії, які містяться в них пригнічують ріст шкідливих мікроорганізмів в кишечнику️", - додає дієтологиня.

Одні бактерії створюють молочну кислоту, інші-ароматичні речовини. А дріжджі "з'їдають" частину молочного цукру і переробляють його в етиловий спирт і утворюють вуглекислий газ, який і надає кефіру характерний освіжаючий «фірмовий» смак.⁣⁣

Кефір, на відміну від інших молочних продуктів, містить дуже мало лактози, тому що більша її частина, завдяки кефірному грибку, перетворюється в молочну та піровиноградну кислоту. Також кефір містить кефіран, полісахарид кефірних дріжжів, якому притаманні протимікробні властивості.

Чому варто включати кефір в свій раціон і в період військового стану, і в звичайному ритмі життя?⁣⁣⠀

сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками, ⁣ ⁣ ⠀

містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій у кишечнику, ⁣ ⁣ ⠀

містить вітаміни А, B2, В12, C, РР, ⁣ ⠀

за рахунок позитивної дії на кишкову мікрофлору має вплив на імунні функції організму, ⁣ ⁣ ⠀

багатий легкозасвоюваним кальцієм і білком, ⁣ ⁣ ⠀

підходить для людей з відносною непереносимістю лактози . У більш важких випадках рекомендується вживати молочні продукти без лактози.

Важливо! Свіжий кефір надає легку послаблюючу дію, триденний-закріплює.⁣