Як кава впливає на ваш артеріальний тиск

Для деяких звичайна чашка кави може негативно вплинути на самопочуття.

Кава напрочуд корисна для вашого здоров'я в багатьох відношеннях. Вона містить поліфеноли (потужні антиоксиданти, які запобігають хворобам в організмі), може покращити здоров'я нашого кишечника і навіть допомогти нам жити довше.

Тим не менш, незважаючи на те, що чашка ранкової кави може покращити загальний стан здоров'я, необхідно враховувати кілька застережень, наприклад, вплив кави на кров'яний тиск.

Тепер важливо зазначити, що потрібно турбуватися не лише про кількість кави на день, а й споживання кофеїну в цілому.

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За даними дослідників клініки Майо (некомерційний американський академічний медичний центр, зосереджений на комплексній охороні здоров’я, освіті та дослідженнях), вживання кофеїну може спричинити короткочасне, але різке підвищення артеріального тиску. Хоча причина, що пов'язує ці два явища, досі незрозуміла, деякі дослідники вважають, що кофеїн може блокувати гормон, який підтримує розширення артерій, що призводить до підвищення показників.

Якщо ваш кров'яний тиск підвищується на 5-10 пунктів через 30 хвилин після прийому кофеїну, то вам потрібно скоротити вживання кави. Особливо, якщо ви страждаєте на високий кров'яний тиск.

В інших випадках споживання кофеїну не має довгострокового впливу на артеріальний тиск, що робить його вживання абсолютно безпечним. Дослідники дійшли висновку, що це, ймовірно, пов'язане з індивідуальною переносимістю кофеїну.

Чашка кави об'ємом 220 г містить 100 міліграмів кофеїну, а денна норма кофеїну, що рекомендується, становить 400 міліграмів на день, тобто 790 г звичайної чорної кави.

Однак експерти попереджають, що пити більше цієї кількості не рекомендується через вплив на кров'яний тиск, а також через занепокоєння, безсоння та проблеми із травленням.

Якщо рівень вашого артеріального тиску, як правило, вищий за норму, найкраще поговорити з лікарем про споживання кофеїну і про те, чи пропонують вони обмежити щоденні чашки кави, чи не час перейти на каву без кофеїну.

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