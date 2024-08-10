Як келих вина впливає на організм: що буде, якщо випивати щодня

Вино люди п'ють вже понад 6 тисяч років. Майже в кожній частині світу є свої особливі традиції, різні сорти винограду чи технології бродіння. Люди завжди вважали, що вино має лікувальні властивості. Ця думка існує й сьогодні.

Багато досліджень раніше вказували на те, що для здоров'я просто необхідно випивати хоча б один келих вина щодня. Але що каже наука сьогодні? Чи може щоденне вживання вина принести організму користь? Про що потрібно пам'ятати, перш ніж відкупорити пляшку?

Хоча в помірних кількостях вино й може бути частиною здорового способу життя, сам цей продукт складно назвати корисним. За словами дієтологині із профілактичної кардіології Мішель Рутенштейн, протягом десятиліть засоби масової інформації поширювали заяви про користь келиха вина для здоров'я серця та судин.

В вині дійсно містяться поліфеноли, які можуть сприяти деяким функціями в організмі. Наприклад, каже Рутенштейн, а шкірці червоного винограду міститься ресвератрол, який запобігає згортанню крові та може впливати на зниження "поганого" холестерину.

Додатково ці антиоксиданти пом'якшують запалення і захищають серцево-судинну систему. Однак вино не є найкращим продуктом для їх споживання. В вині кількість антиоксидантів може відрізнятися (червоне і біле), а ще через окислення вони можуть ставати менш біологічно доступними.

На сьогоднішній день немає жодного дослідження, яке б показало, що вживання алкоголю допомагає покращити роботу серцевої системи, каже сертифікована дієтологиня у City of Hope Orange County в Ірвіні, Каліфорнія Кейлі Проктор. А ще вона зазначає, що всі алкогольні напої, зокрема, червоне та біле вино, пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку. Коли ви п'єте алкоголь, ваш організм метаболізує його у хімічну речовину (ацетальдегід), який класифікується як канцероген.

Та й жодна кількість антиоксидантів не може звести нанівець ту шкоду, яку отримує наш організм від вживання алкоголю. Зокрема, через надмірність можуть виникати проблеми з печінкою, серцеві захворювання тощо.

Лікарі зазначають, що для чоловіків помірне вживання алкоголю становить 1-2 порції на день, а для жінок ця кількість знижується максимум до 1 порції. Якщо говорити конкретно про вино, то порція це 150 мл.

Однак, варто зазначити, що безпечної кількості алкоголю не існує. Навіть помірне вживання рано чи пізно негативно вплине на серце, печінку, вагу. Це не означає, що потрібно повністю відмовитися від вина. Однак, вирішуючи його вживати, слід враховувати всі потенційні ризики. Та й вживання келиху вина час від часу не обов'язково шкідливо.

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