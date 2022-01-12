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Як коронавірус відрізнити від туберкульозу: у МОЗ назвали ключові відмінності

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Як коронавірус відрізнити від туберкульозу: у МОЗ назвали ключові відмінності

pixabay.com

Їхні симптоми є дуже схожими, тому легко сплутати.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як не сплутатити коронавірус та туберкульох, оскільки вони мають схожі симптоми.

Про те, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою, повідомили у пресслужбі МОЗ.

Симптоми туберкульозу:

  • Туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців.
  • У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність.
  • При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °С, при важких формах – виражена лихоманка. 
  • Для останнього також характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без «визначеної» причини.
  • Якщо ж у людини туберкульоз, то кашель може тривати понад 2 тижні та, як правило, з мокротинням.
  • При туберкульозі задишка може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини.
  • У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.

Симптоми коронавірусної хвороби:

  • Хворобі COVID-19 притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів.
  • У пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання. Водночас коронавірусна хвороба може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38 °С, при важкій – понад 38 °С.
  • Для COVID-19 підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без «визначеної» причини не характерні. 
  • А ось головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах – все це можливі симптоми коронавірусної хвороби. При COVID-19 також може бути постійний сухий кашель. Також при важкій формі COVID-19 може траплятись кровохаркання.
  • Також для коронавірусної хвороби характерне спотворення смаку та/чи запаху або  повна втрата їх сприйняття. 
  • Для COVID-19 задишка не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі. 
  • Окрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини. 

Раніше ми повідомляли про нетипові симптоми "Омікрона", на які варто звертати увагу. Про які саме - читайте за посиланням. 

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