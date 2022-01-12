Як коронавірус відрізнити від туберкульозу: у МОЗ назвали ключові відмінності

Як коронавірус відрізнити від туберкульозу: у МОЗ назвали ключові відмінності

Їхні симптоми є дуже схожими, тому легко сплутати.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як не сплутатити коронавірус та туберкульох, оскільки вони мають схожі симптоми.

Про те, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою, повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Симптоми туберкульозу:

Туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців.

У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність.

При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °С, при важких формах – виражена лихоманка.

Для останнього також характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без «визначеної» причини.

Якщо ж у людини туберкульоз, то кашель може тривати понад 2 тижні та, як правило, з мокротинням.

При туберкульозі задишка може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини.

У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.

Симптоми коронавірусної хвороби:

Хворобі COVID-19 притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів.

У пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання. Водночас коронавірусна хвороба може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38 °С, при важкій – понад 38 °С.

Для COVID-19 підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без «визначеної» причини не характерні.

А ось головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах – все це можливі симптоми коронавірусної хвороби. При COVID-19 також може бути постійний сухий кашель. Також при важкій формі COVID-19 може траплятись кровохаркання.

Також для коронавірусної хвороби характерне спотворення смаку та/чи запаху або повна втрата їх сприйняття.

Для COVID-19 задишка не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі.

Окрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.

Раніше ми повідомляли про нетипові симптоми "Омікрона", на які варто звертати увагу. Про які саме - читайте за посиланням.

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