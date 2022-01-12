Як коронавірус відрізнити від туберкульозу: у МОЗ назвали ключові відмінності

Їхні симптоми є дуже схожими, тому легко сплутати.
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як не сплутатити коронавірус та туберкульох, оскільки вони мають схожі симптоми.
Про те, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою, повідомили у пресслужбі МОЗ.
Симптоми туберкульозу:
- Туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців.
- У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність.
- При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °С, при важких формах – виражена лихоманка.
- Для останнього також характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без «визначеної» причини.
- Якщо ж у людини туберкульоз, то кашель може тривати понад 2 тижні та, як правило, з мокротинням.
- При туберкульозі задишка може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини.
- У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.
Симптоми коронавірусної хвороби:
- Хворобі COVID-19 притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів.
- У пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання. Водночас коронавірусна хвороба може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38 °С, при важкій – понад 38 °С.
- Для COVID-19 підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без «визначеної» причини не характерні.
- А ось головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах – все це можливі симптоми коронавірусної хвороби. При COVID-19 також може бути постійний сухий кашель. Також при важкій формі COVID-19 може траплятись кровохаркання.
- Також для коронавірусної хвороби характерне спотворення смаку та/чи запаху або повна втрата їх сприйняття.
- Для COVID-19 задишка не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі.
- Окрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.
Раніше ми повідомляли про нетипові симптоми "Омікрона", на які варто звертати увагу. Про які саме - читайте за посиланням.
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