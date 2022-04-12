Як людині з ВІЛ знайти антиретровірусну терапію в Україні та за кордоном: запрацювала онлайн-платформа та чат-бот у Telegram

Як людині з ВІЛ знайти антиретровірусну терапію в Україні та за кордоном: запрацювала онлайн-платформа та чат-бот у Telegram

Платформа містить відповіді на запитання про доступ до АРТ.

Для людей, які живуть з ВІЛ, запрацювали онлайн-платформа та чат-бот у Telegram, завдяки яким вони зможуть знайти антиретровірусну терапію (АРТ) в Україні або за кордоном.

Крім того, платформа містить відповіді на запитання про доступ до АРТ, а саме:

Як дізнатися, чи працює установа, де ви отримуєте АРТ?

Що робити, якщо така установа не працює або ви не можете до неї дістатися?

Як отримати АРТ, якщо ви перемістилися в межах України?

Де отримати АРТ за кордоном?

Також на платформі є інформація:

про сервіси для отримання допомоги з доступом до лікування проти ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів по всьому світу;

контакти лікарів, до яких можна звернутися телефоном та онлайн;

способи отримання правової та соціальної допомоги.

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