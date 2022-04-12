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Як людині з ВІЛ знайти антиретровірусну терапію в Україні та за кордоном: запрацювала онлайн-платформа та чат-бот у Telegram

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Як людині з ВІЛ знайти антиретровірусну терапію в Україні та за кордоном: запрацювала онлайн-платформа та чат-бот у Telegram

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Платформа містить відповіді на запитання про доступ до АРТ.

Для людей, які живуть з ВІЛ, запрацювали онлайн-платформа та чат-бот у Telegram, завдяки яким вони зможуть знайти антиретровірусну терапію (АРТ) в Україні або за кордоном.

Крім того, платформа містить відповіді на запитання про доступ до АРТ, а саме:

  • Як дізнатися, чи працює установа, де ви отримуєте АРТ?
  • Що робити, якщо така установа не працює або ви не можете до неї дістатися?
  • Як отримати АРТ, якщо ви перемістилися в межах України?
  • Де отримати АРТ за кордоном?

Також на платформі є інформація:

  • про сервіси для отримання допомоги з доступом до лікування проти ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів по всьому світу;
  • контакти лікарів, до яких можна звернутися телефоном та онлайн;
  • способи отримання правової та соціальної допомоги.

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