Як людині з ВІЛ знайти антиретровірусну терапію в Україні та за кордоном: запрацювала онлайн-платформа та чат-бот у Telegram

Платформа містить відповіді на запитання про доступ до АРТ.
Для людей, які живуть з ВІЛ, запрацювали онлайн-платформа та чат-бот у Telegram, завдяки яким вони зможуть знайти антиретровірусну терапію (АРТ) в Україні або за кордоном.
- Онлайн-платформа
- Чат-бот у Telegram
Крім того, платформа містить відповіді на запитання про доступ до АРТ, а саме:
- Як дізнатися, чи працює установа, де ви отримуєте АРТ?
- Що робити, якщо така установа не працює або ви не можете до неї дістатися?
- Як отримати АРТ, якщо ви перемістилися в межах України?
- Де отримати АРТ за кордоном?
Також на платформі є інформація:
- про сервіси для отримання допомоги з доступом до лікування проти ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів по всьому світу;
- контакти лікарів, до яких можна звернутися телефоном та онлайн;
- способи отримання правової та соціальної допомоги.
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