Як людям з ВІЛ отримати антиретровірусну терапію в Європі

Як людям з ВІЛ отримати антиретровірусну терапію в Європі

МОЗ дає роз'яснення.

Для отримання необхідної терапії українцями, які живуть із ВІЛ та які опинилися за кордоном через військову агресію РФ, створений перелік клінік (із зазначенням адрес в країнах та контактів), де можна отримати антиретровірусну терапію (АРТ), повідомили у МОЗ.

Щоб ознайомитися з переліком медичних установ Центральної та Східної Європи, які готові надавати медичну допомогу ВІЛ-інфікованим пацієнтам з України, перейдіть за посиланням.

Звертаючись до медустанови за антиретровірусною терапією, бажано мати інформацію щодо історії лікування ВІЛ-інфекції.

Інформація за посиланням систематично оновлюється.

Контакти для координації:

Лариса Гетьман, l.hetman@phc.org.ua, +38 0677867407

Сергій Антоняк, antoniakserge@gmail.com

Ініціатива «АРТ українцям за кордоном» запроваджена спільнотою лікарів ECEE Network Group та відбувається за координації Центру громадського здоров’я МОЗ України та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України.