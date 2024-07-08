Як мати молодший вигляд після сну: косметологи розповіли секрети для жінок старших 40 років

Після 40 років жінки стикаються з різними змінами в зовнішності: шкіра втрачає свою пружність та еластичність, стає сухою. Косметологи поділилися простими лайфгаками, які допоможуть мати молодший вигляд після сну.

Насамперед, спеціалісти з догляду за шкірою рекомендують щодня використовувати тканинні маски для додаткового зволоження. Залишайте їх на 10-15 хвилин перед сном, а потім ще протягом декількох хвилин проводьте масаж обличчя пальцями. Таке, здавалося б, просте правило допоможе покращити стан шкіри та надати обличчю свіжого вигляду.

Фахівці також рекомендують звернути особливу увагу на засоби з гіалуроновою кислотою, які допоможуть зволожити шкіру обличчя. Ця кислота здатна утримувати в тисячу раз більше води, ніж її власна вага. А це запобігає зневодненню шкіри, тому вона має більш здоровий та молодий вигляд.

Експерти радять не забувати і про правильне харчування. Дуже важливо після 40 років збільшити кількість овочів та фруктів, які ви вживаєте протягом дня. В них містяться вітаміни і антиоксиданти, які потрібні для здоров'я шкіри. Пийте достатню кількість води, щоб підтримувати гідробаланс шкіри (1,5-2 л на день).

Шкоди вашій шкірі завдає і світло від екранів смартфонів та інших ґаджетів. Спеціалісти радять померше часу проводити за ними, а натомість читати книги, прослуховувати музику і медитувати. Це допоможе розслабитися перед сном, зберегти молодість шкіри надовше, уникнути шкідливого впливу випромінювання.

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