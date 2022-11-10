Як мають харчуватися діти, які навчаються в режимі онлайн - відповідь дієтолога

Під час повномасштабної війни саме батьки мають взяти на себе значну частину відповідальності за здорове харчування школярів вдома у перервах між онлайн-уроками.

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я МОЗ України Олег Швець розповів, як мають харчуватися школярі.

Щодо планування прийомів їжі дієтолог надав декілька порад.

Міністерство охорони здоров'я України

"Режим – одна з найважливіших складових у харчуванні дітей та підлітків. Тож за онлайн-навчання варто узгодити з адміністрацією школи і класним керівником час і тривалість перерви на другий сніданок та обід", – зазначив він.

Перерву на другий сніданок бажано організувати з 10:00 до 11:00, її тривалість має становити не менше 20 хвилин. Орієнтовно з 13:00 до 14:00 має бути передбачена перерва на обід тривалістю 25-30 хвилин. Слід зважати на те, що школярі часто готують або розігрівають страви самостійно, а це потребує додаткового часу.

Щодо питного режиму школяра Олег Швець зазначив, що потреба дитини у рідині має забезпечуватися чистою питною водою. Вода має бути постійно доступною протягом навчального дня та особливо під час фізичної активності.

"Необхідна кількість рідини для дітей та підлітків передусім зумовлена відчуттям спраги. Більша кількість рідини потрібна у разі значних і тривалих фізичних навантажень", – сказав він.

Нагадаємо, освітній омбудсмен України Сергій Горбачов опублікував список речей, які треба зібрати в евакуаційні рюкзаки для школярів.

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