Як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану: рекомендації

Насамперед зауважте, що власна безпека – пріоритет.
Перш ніж надавати допомогу постраждалому, огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує.
Якщо маєте можливість, перемістість постраждалого у більш безпечне місце, дає інструкції МОЗ.
Оцініть його стан.
- Перевірте, чи постраждалий у свідомості, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона при тямі. Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан.
Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек).
Видихом вважається піднімання та опускання живота.
- Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання одразу немає.
- Зверніться за номером “103” для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться до інших екстрених служб (поліція, ДСНС)
- Зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку.
Як накласти жгут у разі кровотечі
- Накладайте кровоспинний джгут/турнікет максимально вище за місцем кровотечі на кінцівки постраждалого.
- Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена.
- Також потрібно зафіксувати час його накладення. Оптимально – написати час на відкритій частині тіла постраждалого. Можете також запам’ятати час.
- За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Важливо: не припиняйте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета.
- Залежно від виду кровотечі – зупинка тиску на рану може стати смертельною для людини.
- Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів.
- Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).
- Для СЛР покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину.
- Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків.
- Не залишайте постраждалого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений при тямі може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.
Нагадаємо, своєчасно надана перша допомога у разі кровотеч може врятувати життя людини, незалежно від локалізації пошкодженої судини і виду гострої крововтрати.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.