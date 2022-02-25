Як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану: рекомендації

Як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану: рекомендації

Насамперед зауважте, що власна безпека – пріоритет.

Перш ніж надавати допомогу постраждалому, огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує.

Якщо маєте можливість, перемістість постраждалого у більш безпечне місце, дає інструкції МОЗ.

Оцініть його стан.

Перевірте, чи постраждалий у свідомості, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона при тямі. Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан.

Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек).

Видихом вважається піднімання та опускання живота.

Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання одразу немає.

Зверніться за номером “103” для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться до інших екстрених служб (поліція, ДСНС)

Зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку.

Як накласти жгут у разі кровотечі

Накладайте кровоспинний джгут/турнікет максимально вище за місцем кровотечі на кінцівки постраждалого. Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена. Також потрібно зафіксувати час його накладення. Оптимально – написати час на відкритій частині тіла постраждалого. Можете також запам’ятати час. За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Важливо: не припиняйте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета. Залежно від виду кровотечі – зупинка тиску на рану може стати смертельною для людини.

Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів.

Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).

Для СЛР покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину.

Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків.

Не залишайте постраждалого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений при тямі може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.

Нагадаємо, своєчасно надана перша допомога у разі кровотеч може врятувати життя людини, незалежно від локалізації пошкодженої судини і виду гострої крововтрати.