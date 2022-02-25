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Як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану: рекомендації

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Як надати домедичну допомогу в умовах воєнного стану: рекомендації

швидка медична допомога, медики, лікарня, лікарі / УНІАН

Насамперед зауважте, що власна безпека – пріоритет.

Перш ніж надавати допомогу постраждалому, огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує.

Якщо маєте можливість, перемістість постраждалого у більш безпечне місце, дає інструкції МОЗ. 

Оцініть його стан.

  • Перевірте, чи постраждалий у свідомості, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона при тямі. Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан.

Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек).

Видихом вважається піднімання та опускання живота.

  • Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання одразу немає.
  • Зверніться за номером “103” для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться до інших екстрених служб (поліція, ДСНС)
  • Зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку.

Як накласти жгут у разі кровотечі

  1. Накладайте кровоспинний джгут/турнікет максимально вище за місцем кровотечі на кінцівки постраждалого.
  2. Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена.
  3. Також потрібно зафіксувати час його накладення. Оптимально – написати час на відкритій частині тіла постраждалого. Можете також запам’ятати час.
  4. За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Важливо: не припиняйте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета.
  5. Залежно від виду кровотечі – зупинка тиску на рану може стати смертельною для людини.
  • Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів.
  • Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).
  • Для СЛР покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину.
  • Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків.
  • Не залишайте постраждалого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений при тямі може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.

Нагадаємо, своєчасно надана перша допомога у разі кровотеч може врятувати життя людини, незалежно від локалізації пошкодженої судини і виду гострої крововтрати.

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