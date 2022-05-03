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Як надати домедичну допомогу, якщо людина знепритомніла

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Як надати домедичну допомогу, якщо людина знепритомніла

Associated Press

Зазвичай зомління трапляється раптово.

Причинами непритомності можуть бути декілька факторів: зниження артеріального тиску, травма голови, отруєння, перевтома та інше.

Частіше це трапляється раптово, але інколи людина спершу може відчути нудоту, слабкість, запаморочення та інші симптоми.

МОЗ надає інструкцію, як надати домедичну допомогу у разі зомління.

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Пам'ятайте головне: якщо ви побачили, що людина втратила свідомість, одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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